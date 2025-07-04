誰最怕？7/5「末日預言」倒數計時　唯獨港客赴日明顯下降

▲世界末日示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者任以芳／綜合報導

距離日本漫畫家龍樹諒在《我所看見的未來》中預言的「2025年7月5日大災難」剩最後一天，該預言稱將發生比日本大地震規模大三倍的海嘯。儘管科學界普遍質疑，但引起日本社會連鎖反應，防災產品銷量增加，離日旅遊增加，但根據日本觀光局數據顯示五月訪日旅客依舊創新高，唯獨香港旅客開始下降明顯受到「末日預言」影響。

綜合陸媒報導指出，因為網路盛傳末日預言引發連鎖反應，導致防災品熱銷、離境機票暴漲3倍、單程避難激增，但社會運轉如常。根據陸媒報導，日本國土交通省相關單位與證實這項說法。

部分航空公司悄然減少赴日航班，而離日旅行人數明顯增加。日本各大旅行社數據顯示，6月下旬以來，前往海外避難的預訂量同比激增300%，全日空和日本航空的國際航線機票價格普遍上漲2-3倍，飛往中、韓及東南亞國家的航班幾乎售罄。很多人直言是為躲避7月5日的「末日」，有人甚至只購買了單程票。

陸媒《新浪網》整理資料，赴日旅遊預訂自2025年2月起明顯停滯。中國遊客退訂訂單超30萬份，但未公佈具體百分比。對比同期數據，2025年5月大陸赴日遊客量同比增長44.8%（達78.99萬人次），說明退訂主要集中於擔憂預言的特定群體，非整體市場崩盤。

反倒是香港遊客因預言恐慌，2025年5月赴日人數同比減少10%（僅19萬人次），香港至日本航線削減近10%（如關西、仙台航班取消）。

對比日本政府觀光局6月公佈的數據，2025年5月，訪日外國遊客369.33萬人，較去年同月增長21.5%。其中，創下單月曆史最高，韓國、中國、美國等21個市場也在5月創下新高。

中國遊客新增44%，達78萬人，唯獨香港遊客減少11.2%。但即使訪日的香港旅客數字下跌，香港仍是訪日主要客源地之一，排名第四。

日本觀光局數據顯示，儘管5月上旬有勞動節等假期，但有關日本發生地震的消息在香港社交媒體上廣泛傳播，導致訪日的香港旅客數目低於去年同月。今年6月，香港飛關西機場的62個航班已經取消，佔總航班數的近一成。仙台機場5月起，也陸續減班或停飛香港線，預計將持續到10月。

早稻田大學調查顯示僅5%人深信預言，從眾心理卻放大了恐慌。一位知名廣播作家表示5日會帶兒子離開東京。他曾想製作專題節目就預言進行討論，但被電視台拒絕。