賴清德喊「軍人搭機升商務艙」　2航空工會：反對將成本轉嫁企業

▲兩航空公司工會發表聲明支持照顧國軍政策，但反對國家將成本轉嫁企業和勞工。（示意圖／桃機提供）

記者周湘芸／台北報導

為禮遇國軍，總統賴清德1日喊出，未來搭機若商務艙有空位，應讓軍人優先升等，引發熱議。對此，中華航空企業工會及長榮航空企業工會今聯合發表聲明指出，支持照顧國軍政策，但反對國家將成本轉嫁企業和勞工，此政策涉及的營運層面與權益關係極為複雜，不僅將損及旅客、從業人員權益，也不利於企業永續經營與市場公平競爭。

總統賴清德1日晚間在「國家團結十講」第4講「國防」時指出，政府致力提升國軍待遇與福利，開放軍人出國自由行，即日起6家國籍航空提供「軍人優先登機」。他現場也加碼，要請交通部長陳世凱繼續接洽，「登機後如果發現商務艙有座位，要自動升等。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

華航企業工會及長榮航空企業工會今聯合發表聲明指出，軍人搭機升等商務艙涉及的營運層面與權益關係極為複雜，並非一句「有空位就自動升等」即可簡化處理。若未經審慎評估，貿然推行，恐將損及一般旅客、企業股東與航空從業人員的權益。另若僅針對特定產業或企業要求配合政策，也將不利於企業的永續經營與市場公平競爭，不宜輕率推動。

工會表示，台灣軍人除了肩負保家衛國的使命外，每當國內發生重大災害或疫情，也總是第一時間投入救援與重建工作，始終堅守在最前線。對於賴總統提出提升軍人待遇與福利的政策，表示高度支持與肯定。

工會指出，強化國軍照顧措施，除了仰賴政府預算的挹注，也可透過政策引導，鼓勵企業依自身能力提出具體可行的協助方式。對於配合政策、積極參與的企業，國家也可考慮提供補助或稅負減免，作為實質獎勵與支持。

工會表示，對於提升國軍待遇，方向正確且具正當性，但也呼籲政府，在推動相關配套措施時，應充分考量產業實況與經營挑戰，在尊重市場機制的前提下，提供合理協助與誘因，而非以行政手段要求企業配合，工會期盼政府莫要一意孤行，以避免造成不必要的對立與衝突。