德州百年一遇洪災52死！水從兩邊淹木屋　營地負責人救人喪命

▲神秘營遭遇洪水肆虐,至少27名年幼女童下落不明。(圖/路透,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

美國德州降下暴雨引發百年一遇洪災,河水水位迅速上升,洪水灌入夏令營神秘營(Camp Mystic)營地,造成27名參加夏令營的女童失聯,營地負責人為了救人犧牲自身性命。整場洪災死亡人數攀升至52人。

路透、紐約郵報等報導,這場洪水是在夜半時刻來襲,把大樹連根拔起、破壞橋樑,車輛被水流捲走,部分汽車的擋風玻璃碎裂。這景象讓正在當地探望親人的52歲女子傅琪(Tonia Fucci)感到非常震驚,直呼「人們根本不可能在如此湍急水流之中存活下來」。

神秘營營地也是洪水侵襲地點之一,當時有大約700名女童正在此處參加夏令營,有些女童被迫在一片漆黑之中赤腳攀爬小屋後方岩壁直到山丘頂端。營地負責人伊斯特蘭(Richard “Dick” Eastland)趕往距離河邊只有大約137公尺的小木屋營救孩子們,但水真的來得太快。

營地年紀最小的女童居住的小屋被水流從兩個方向湧入,伊斯特蘭的兒子們也加入營救行動,趕緊要女童們爬到上鋪。隨後其他工作人員趕緊把所有找到的女童們送往地勢較高之處。

營地負責人伊斯特蘭最終因為救人犧牲自身性命。依據當地媒體拍攝到的景象,洪水至少沖破一棟小木屋外牆,室內滿是泥濘,女童床墊四散地上,絨毛玩具等生活用品四散一地。

Body recovered of Texas camp director, Richard “Dick” Eastland,who died heroically trying to save kids.



He purchased the Christian Camp in 1974 - god rest his soul ???? pic.twitter.com/qlfLYk07Pf