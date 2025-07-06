德州百年一遇洪災52死！水從兩邊淹木屋　營地負責人救人喪命

▲神秘營遭遇洪水肆虐，至少27名年幼女童下落不明。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國德州降下暴雨引發百年一遇洪災，河水水位迅速上升，洪水灌入夏令營神秘營（Camp Mystic）營地，造成27名參加夏令營的女童失聯，營地負責人為了救人犧牲自身性命。整場洪災死亡人數攀升至52人。

路透、紐約郵報等報導，這場洪水是在夜半時刻來襲，把大樹連根拔起、破壞橋樑，車輛被水流捲走，部分汽車的擋風玻璃碎裂。這景象讓正在當地探望親人的52歲女子傅琪（Tonia Fucci）感到非常震驚，直呼「人們根本不可能在如此湍急水流之中存活下來」。

神秘營營地也是洪水侵襲地點之一，當時有大約700名女童正在此處參加夏令營，有些女童被迫在一片漆黑之中赤腳攀爬小屋後方岩壁直到山丘頂端。營地負責人伊斯特蘭（Richard “Dick” Eastland）趕往距離河邊只有大約137公尺的小木屋營救孩子們，但水真的來得太快。

營地年紀最小的女童居住的小屋被水流從兩個方向湧入，伊斯特蘭的兒子們也加入營救行動，趕緊要女童們爬到上鋪。隨後其他工作人員趕緊把所有找到的女童們送往地勢較高之處。

營地負責人伊斯特蘭最終因為救人犧牲自身性命。依據當地媒體拍攝到的景象，洪水至少沖破一棟小木屋外牆，室內滿是泥濘，女童床墊四散地上，絨毛玩具等生活用品四散一地。

Body recovered of Texas camp director, Richard “Dick” Eastland,who died heroically trying to save kids.



He purchased the Christian Camp in 1974 - god rest his soul ???? pic.twitter.com/qlfLYk07Pf — My moms caregiver (@mymomcare) July 5, 2025

瓜達魯普河（Guadalupe River）在短短45分鐘之內上漲超過8公尺，儘管官方並未公布27名失聯女童的消息，但依據家屬說法，其中4名女童已經罹難。

餐廳老闆Gerardo Martinez稱，「這裡流傳著一句話，每百年會遇到一次大水」，這次親眼見到洪水肆虐的景象，汽車、樹木、就連房子也遭受波及，「我們從未見過這樣的洪災，希望以後再也不會遇到」。