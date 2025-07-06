川普關稅緩衝期剩3天！南韓「派2名高官」赴美談判　曝已到重要階段

▲南韓總統國家安保室長魏聖洛即將出訪美國。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

美國川普政府向各國祭出對等關稅政策，暫緩期將於本月9日截止，川普透露他已簽署要寄給12個國家的信函，上面寫著向美輸出產品面臨的關稅稅率。對此，南韓政府今（6）日派出國家安保室長魏聖洛前往華府，預計將與美國國務卿盧比歐針對關稅談判和美韓會談進行討論，而通商交涉本部長呂翰九也正在訪美中。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室國家安保室長魏聖洛6日從仁川國際機場搭機，準備飛往華府，預計將和美國政府高層，針對關稅稅率、延後暫緩實施關稅的截止日期、川普與南韓總統李在明會談時程、國防安全合作等議題進行談判，他向現場記者透露，「談判過程已進入到重要階段」。

針對美韓在各種議題上的談判結果，魏聖洛閉口不談，僅表示回國（返回南韓）以後才會對外公開。

魏聖洛透露，抵達華府後他將與美國國務卿、同時兼任白宮國家安全顧問的盧比歐會晤。

▲南韓產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九抵達華府，參與和美方的關稅談判。（圖／達志影像／newscom）

隨著美國對等關稅緩衝期大限進逼，南韓李在明政府同時派出產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九前往華府，並於美東時間5日與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）會晤，希望美方能夠撤回南韓在汽車、鋼鐵、鋁製品等輸美產品的關稅政策、或是最大限度降低稅率。

呂翰九向美方充分傳達南韓的立場，在韓美製造業合作的框架上基於平等互惠等原則，表示鞏固韓美在經濟產業供應鏈合作的重要性。他透露，「從（李在明）政府6月初上台以後，韓美雙方為了能夠達成雙贏且互惠的方案，盡全力進行談判。」

呂翰九接受記者訪談時表示，他認為即便川普政府針對各國祭出新的關稅稅率、且暫緩期於8日截止，仍有一些時間能夠讓關稅政策暫緩實施。不過，他也坦承，隨著暫緩期截止大限將至，許多事情仍充滿變數，造成許多結果目前難以判斷。

至於川普所提及的「向12個國家寄送信函」是否包括南韓？呂翰九則坦言，「目前還不知道」。