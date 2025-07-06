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馬斯克成立「美國黨」2026投入選戰　民調：40%美國人支持

▲▼馬斯克現身賓州造勢現場，力挺川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬斯克宣布成立「美國黨」。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）5日宣布正式成立「美國黨」（America Party），公開與川普決裂，還稱新政黨將會參加2026年期中選舉。儘管馬斯克目前尚未為美國黨提交正式文件，但最新民調顯示，若馬斯克真的成立第三黨挑戰民主黨與共和黨，將獲得大約40%美國人的支持。

法新社、紐約時報等報導，馬斯克批評美國已陷入「一黨專政」，政商貪腐與浪費導致國家走向破產，新政黨將「把自由還給人民」。依據馬斯克在社群平台X發布的投票「獨立日正是問自己是否想擺脫兩黨制（有人甚至說是一黨制）的絕佳時機！我們應該創建美國黨嗎？」，有65.4%的人贊成，34.6%的人不贊成。

英國獨立報援引Quantus Insights的民意調查數據，有14%的選民非常有可能（very likely）支持或把票投給美國黨，26%選民立場傾向「有點可能」（somewhat likely），有38%的人不太可能支持馬斯克，有22%的人表示不確定。

馬斯克曾是川普的重要金主，投入近3億美元資助其重返白宮的競選活動，也曾領導川普政府中備受爭議的「政府效率部」（DOGE），專責削減聯邦支出。但馬斯克激進作風與白宮漸生齟齬，最終被邊緣化，直到「大而美法案」成為兩人決裂的關鍵點。

馬斯克截至5日晚間尚未提交新政黨的相關文件，但稱美國黨將在明年投入選戰。不過現階段並無跡象顯示馬斯克正積極推動成立政黨，依據規定，任何新政黨均須向聯邦選舉委員會（Federal Election Commission）申報。

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