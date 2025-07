馬斯克成立「美國黨」2026投入選戰　民調：40%美國人支持

▲馬斯克宣布成立「美國黨」。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國億萬富豪馬斯克(Elon Musk)5日宣布正式成立「美國黨」(America Party),公開與川普決裂,還稱新政黨將會參加2026年期中選舉。儘管馬斯克目前尚未為美國黨提交正式文件,但最新民調顯示,若馬斯克真的成立第三黨挑戰民主黨與共和黨,將獲得大約40%美國人的支持。

法新社、紐約時報等報導,馬斯克批評美國已陷入「一黨專政」,政商貪腐與浪費導致國家走向破產,新政黨將「把自由還給人民」。依據馬斯克在社群平台X發布的投票「獨立日正是問自己是否想擺脫兩黨制(有人甚至說是一黨制)的絕佳時機!我們應該創建美國黨嗎?」,有65.4%的人贊成,34.6%的人不贊成。

By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it!



When it comes to bankrupting our country with waste & graft, we live in a one-party system, not a democracy.



Today, the America Party is formed to give you back your freedom. https://t.co/9K8AD04QQN