台灣有事劇本！北約曝習近平要普丁「當掩護」：負責牽制歐洲

▲北約秘書長呂特。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）近日警告，若中國國家主席習近平決定對台動武，極可能事前先與俄羅斯總統普丁溝通，要求其在歐洲發動牽制性行動，以分散北約注意力、減弱西方對印太地區的即時支援。他強調，面對中俄聯手的戰略威脅，北約必須強化嚇阻能力並加強與印太國家的合作，才能確保整體安全穩定。

呂特接受美媒《紐約時報》專訪時指出，在目前的地緣政治情勢下，歐洲、大西洋與北極區域的安全，直接關乎美國的國家安全。他表示，「只要這3個區域不安全，美國就無法自保。」

呂特認為，美國總統川普所領導的政府團隊，雖然風格強硬，但對北約的承諾是明確的，且對於提升歐洲自我防衛能力有關鍵影響。

呂特進一步分析，表示目前中國對台灣虎視眈眈，而若北京當局決定採取軍事行動，「習近平極可能會事先致電他在莫斯科的『資淺夥伴』普丁，請他在歐洲製造混亂，好讓北約無法集中注意力在亞洲戰線。」

呂特直言，這種聯合作戰模式將是未來可能的態勢，「我們不能天真」。

▲北約秘書長呂特坦言，「不能天真」。（圖／路透）

為了有效嚇阻中俄可能的合作行動，呂特強調北約必須做到兩件事：首先是集體軍力必須強大到足以讓俄羅斯知難而退；其次則是持續深化與印太地區的合作，尤其是在國防產業與軍事創新方面。他指出，「這也是川普政府外交政策的核心之一。」

面對日益升高的威脅，呂特強調，北約成員國必須提升軍事支出。以往北約要求成員國軍費達到GDP的2%，如今面對俄羅斯、中國、北韓與伊朗等國聯手挑戰，他主張將支出目標提高至5%。其中3.5%為核心國防支出，另外1.5%則涵蓋資安、社會防禦能力與軍工產業發展。

他透露，目前俄羅斯的彈藥產量，在短短3個月內已達到北約整年度總產量的3倍，且俄羅斯正在與北韓、中國與伊朗深化軍事合作，支援其對烏克蘭的侵略行動，「這種狀況無法持續，我們不能再以過去的規格面對現在的威脅。」

呂特坦承，雖然川普過去多次批評歐洲國家「白吃白喝」、未盡到軍費義務，但這確實是歐洲應深刻檢討的問題，「歐洲過去確實沒有付出足夠，這是美國長年以來的不滿。但現在我們已經開始補上這個缺口。」