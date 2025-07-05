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新北「植癒蒔光節」淡水登場　打造最Chill療癒系綠市集

▲新北首辦「植癒蒔光節」。（圖／新北市農業局提供）

▲新北首辦「植癒蒔光節」淡水登場。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

你曾想過「逛市集也能療癒身心」嗎？由臺灣農民組合協會與新北市政府攜手舉辦的「2025植癒蒔光節」，今（5日）在淡水捷運站後方廣場正式登場，集結42個在地特色攤位，以「綠療育」為主題，帶來多肉植物、陶藝花盆、咖啡烘焙、音樂演出與手作DIY等豐富內容，讓民眾在週末假日放慢腳步、親近自然、療癒身心。

副市長劉和然今早親自出席開幕活動，表示市府持續推動「希望市集」，以健康、永續且親民的方式，讓農業走入城市人的日常生活。他說，這次首度加入「綠療育」的元素，真的很有感，不只是買菜、買花，更是來這裡放鬆、療癒，把綠色生活帶回家。

▲新北首辦「植癒蒔光節」。（圖／新北市農業局提供）

劉和然指出，目前新北市已成立20個希望市集據點，不僅穩定在地小農銷售通路，也讓市民能更容易接觸友善、有機農產品。他強調：「這不只是市集，更是一個平台，讓農業結合生活、藝術、教育與療癒，成為城市生活的新風景。」

農業局長諶錫輝則表示，本次活動的一大亮點是多肉植物與陶藝的創意結合。包括擁有全台最多品種的「AirMagic種苗育苗農場」，帶來如火山爆發造型的「火山Volcano」、形似烏龜殼的「南非龜甲龍」等珍稀品種；青農葉一正的「午春宮」則展出毛茸茸的「大疣棉花糖」及會開花的「特短羽卡拉美娜」，造型可愛又具療癒感。此外，「歪皮植物 yap_plants」也展出多款鹿角蕨與觀葉植物，每一株都如藝術品般吸睛。

▲新北首辦「植癒蒔光節」。（圖／新北市農業局提供）

陶藝創作方面，由新北鶯歌陶藝家黃子珀領軍展出，包含山藍鬼志野釉壺、蟲蛀志野釉盆等手感十足的作品，更現場提供DIY盆器手作體驗，讓民眾親手種下專屬的綠植小宇宙。

為增添市集氛圍，活動期間也安排多場音樂演出，包括2024維也納國際青少年音樂節冠軍「淡水愛樂管樂團」、人氣歌手王琬甯、Yuki、諭穎、明堯、壹壹等輪番上陣，以及淡水社大律動社與古月箏琴樂團帶來的傳統與現代音樂交流，讓現場熱鬧又溫馨。

臺灣農民組合協會執行長楊儒門表示，許多人對「農夫市集」的印象仍停留在販售蔬果，但只要用心經營，農業也能轉化為一種生活方式與文化表達，甚至成為療癒心靈的力量。他感謝新北市政府的支持，讓這場市集成為一趟融合自然、藝術與情感的週末小旅行。

▲新北首辦「植癒蒔光節」。（圖／新北市農業局提供）

▲新北首辦「植癒蒔光節」。（圖／新北市農業局提供）

▲新北首辦「植癒蒔光節」。（圖／新北市農業局提供）

▲新北首辦「植癒蒔光節」。（圖／新北市農業局提供）

▲新北首辦「植癒蒔光節」。（圖／新北市農業局提供）

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