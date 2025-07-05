紫薇、仙丹爭豔！新北雙公園推親吻日賞花輕旅行

▲貢寮環保公園紫紅色紫薇搭配著藍天顯得格外細緻浪漫。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

7月6日「國際親吻日」不只屬於戀人，更是家人、朋友之間表達愛意的溫暖節日。新北市景觀處特別推薦貢寮環保公園與三重開元公園兩處花園秘境，邀請市民帶著最愛的家人、伴侶或朋友，在盛夏花叢間留下甜蜜親吻，讓自然美景見證真摯情感。

貢寮環保公園：紫薇花語傳遞親密

盛夏的貢寮環保公園正值紫薇花（百日紅）盛開期，粉紫色花穗如雲霞搖曳，花語「親密無間」為親子互動增添浪漫寓意。景觀處指出，園內寬闊草地適合孩童奔跑，家長可帶孩子於花牆前留下溫柔親吻，創造專屬家庭回憶。

▲三重開元公園火紅仙丹花豔麗盛開，釋放熱情活力。

三重開元公園：仙丹花熱情綻放

開元公園則以火紅仙丹花（紅繡球）吸引目光，每簇20至30朵小花組成繽紛花球，花語「團結」呼應家庭情感。園內設有旋轉飛輪、彈跳床等遊樂設施，紅花搭配同色地墊，營造活力氛圍，適合親子共遊時捕捉歡笑與親吻瞬間。

新北市景觀處長林俊德表示，暑假期間正值花卉最美時節，鼓勵民眾走訪公園擁抱自然，透過親吻與互動深化情感。最新花況可關注臉書「賞花快報」，掌握季節限定美景。