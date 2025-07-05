1999年就聽過末日說！財經網美曝「一堆人信了」：結果2025了

▲龍樹諒將自己做的夢畫成漫畫。（圖／翻攝自文藝社官網）



記者鄺郁庭／綜合報導

日本漫畫家龍樹諒（たつき）曾將做過的夢畫成《我所看見的未來》，指出2025年7月將發生大災難，掀起世界末日論。財經網美胡采蘋就憶起小時候也聽過末日說，「我小時候的1999年七月，也是盛傳世界末日要來了」，當時還真的有不少人帶著帳篷和求生的食物，跑到山上避難，「結果就這樣來到了2025年。」

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」表示，「在我小時候的1999年七月，也是盛傳世界末日要來了」，當時有不少人帶著帳篷和求生的食物與水，跑到山上去避難，還接受新聞的採訪，說末日要來了，一堆人在一起禱告，「結果就這樣來到了2025年。」她笑說，話雖如此，「我還是準備了40瓶小罐礦泉水和餅乾放在全家的每個角落。」

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留言區瞬間掀起回憶殺，有人提到「1995閏八月」，也有人想起「Y2K千禧年」電腦災難預言，「MIS的壓力比現在還大！」「當年以為電腦跳不到2000會直接毀滅世界。」還有資深IT笑說，「做IT的，在Y2K的電腦問題時守夜，但從1999年12月31日到2000年時，『傳說』電腦日期格式從99轉到00，會有災難，結果實際上什麼事都沒有，該修的問題都早就修好了。」

除了1999年，網友們也列出曾經流行的末日預言年，「1995閏8月，在馬祖當兵，以為真的要戰爭了」、「我絕對不會說我還記得哈雷彗星」、「2012年12月22日也一次，公司23日有活動，我還問資深同事說那還要籌備活動嗎？ 被白了一眼」、「2012年也是被說了一次世界末日。」

還有網友笑呼，「原來我們己經吃了二十幾年的芥末（世界末日＝吃芥未日）」、「我在每個房間都放一大瓶礦泉水」、「我也是到處擺礦泉水跟餅乾」、「1999 - 2012 - 2025，大家一次比一次更在意，13年」、「最熱門的就屬2012那一年了，還有相關電影出品！」「確定明天有場災難，因為明天早上8:30–9:00，我的住處停電半小時！」