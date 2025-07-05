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7／5預言翻車？　YTR曬2個月前「白沙屯媽祖籤詩」：連續3聖筊

7月5日倒數！白沙屯媽祖籤詩出爐　「這3字」暗藏玄機

▲有YouTuber在今年4月底時，以地震災害為題向白沙屯拱天宮媽祖求籤詩。（圖／翻攝YT／蔡小編與凌製作）

文／CTWANT

近日，關於「7月5日發生大地震」的傳聞在網路上傳得沸沸揚揚。有YouTuber在今年4月底時，以地震災害為題向白沙屯拱天宮媽祖求籤詩，第一次嘗試就連續得到3聖筊，籤詩結果則顯示「風浪平」3字，意味著台灣會平安順遂，秋天時甚至有好事可以期待。該名YouTuber也曾就此題向中和玉敕九玄宮的註生娘娘尋求降鸞開示，得知台灣是福地仙島，災難可免五分，要民眾無須驚慌。

日本漫畫家龍樹諒多年前的作品《我所看見的未來》曾成功預言311大地震，然而書中還提及作者夢見2025年7月5日在菲律賓外海的海底火山會發生大爆炸，引發的地震將導致日本列島太平洋沿岸將被巨型海嘯襲擊，並波及周邊國家。消息在過去一年多來被提起，經過反覆轉傳討論，引起民眾關注，甚至有不少台灣民眾擔心遭受波及。

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民俗談話系YouTuber「蔡小編與凌製作」今年4月時曾好奇若真的發生災難，台灣到底會不會受到影響，分別向中和玉敕九玄宮註生娘娘、白沙屯拱天宮媽祖請示答案。凌製作指出，在向白沙屯媽祖求籤詩時，第一次嘗試就連續得到3聖筊，獲得第58號籤詩，內容為：「四月十月風浪平，告君際遇在庚辛。凡事須循天理去，自然家事得康寧。」

7月5日倒數！白沙屯媽祖籤詩出爐　「這3字」暗藏玄機

▲凌製作解釋，這首籤詩意味白沙屯媽祖已經說明會「平安無事」。（圖／翻攝YT／蔡小編與凌製作）

凌製作解釋，這首籤詩中的四月、十月分別屬於夏、冬季，「風浪平」則代表這兩個季節台灣都會順遂平安。寓言中地震發生的國曆7月5日對應農曆6月11日，屬於農曆夏季，算在農曆夏季的範圍，因此白沙屯媽祖已經說明會「平安無事」。

至於第二句「告君際遇在庚辛」，則說明秋天將會有一些「特別的際遇」發生，大家可以好好期待；末兩句「凡事須循天理去，自然家事得康寧」，意味著凡事只要依照天理而行，自然可以免除掉一些不必要的天災人禍。

而在另一支影片中，凌製作也向註生娘娘提問，娘娘當場降鸞並由筆生寫下內容轉達，表示2025年世界各地災難頻出，水火震災無數，但台灣是福地仙島，有天神護佑，遇災難可免五分，因此民眾不要太過驚惶，「大家誠心，上天憐惜，大難不有，安心且過。」

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