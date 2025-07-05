日能登半島強震後直接多一大塊！　對比圖驚呆上萬人

▲日本能登半島土地隆起。（圖／翻攝X）

記者葉國吏／綜合報導

2024年初，日本石川縣能登半島遭遇規模7.6地震，造成重大損失，並引發地貌劇烈變化。近日，有網友在X平台分享地圖更新，顯示原本的海域竟然變成大片陸地，令網友紛紛驚嘆。

一名日本網友「たてやま」2日在X平台發文，貼出日本地理院更新後的能登半島地圖。從他分享的圖片可以看到，原本的海域已經出現陸地，海岸線向外推移上百公尺。他還補充指出，黑島漁港等地已完全變成陸地，並附上相關影片佐證。這篇貼文迅速引起熱議，累積超過2萬6000次轉載及破千萬次瀏覽。

旅日台灣網紅「魚漿夫婦」也轉載了相關貼文，吸引大批台灣網友留言討論。有網友驚嘆：「日本真的只要地震國土就會擴大」、「不注意還以為是漲退潮的差別」、「這海岸線外推得太誇張了」、「天然的填海工程」以及「滄海桑田，真是大自然的力量」。這次地震所引發的地貌改變，再次凸顯自然災害的不可預測性與影響力。