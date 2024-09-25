日本石川破紀錄暴雨增至8死！　7人仍失蹤

▲日本石川縣暴雨。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

日本石川縣日前降下破紀錄大雨之後引發河川氾濫等災情，24日是能登半島遭遇豪雨後的第3天，儘管當天成功救出1名失蹤者，但不幸的是，該名失蹤者已成為罹難者。此外，災區供水中斷等問題依然持續，復原工作進展緩慢。

綜合日媒報導，暴雨過後，輪島市久手川町仍有3人下落不明。當地許多樹木仍堆積在房屋前，從玻璃上可以看出泥漿曾經高漲的痕跡，大約到人的頭部以下的位置。

久手川町遭大量土石流掩埋，現在仍有許多自衛隊隊員在現場進行搜救、整理作業。時間已過了黃金救援的72小時，但搜救活動仍在進行中；一名年輕女性失蹤者的同學參與搜救時，發現了她的左腳鞋子。

失蹤者父親表示，該雙鞋子是女兒在冬天穿的，因為現在是夏天所以沒穿，這雙應是事件發生時，放在玄關前的鞋子。他還說，「大家真的把她當作自己的孩子一樣擔心，我真的很感激。雖然我最希望的是她平安無事地被找到，但無論怎樣，我都希望能夠找到她。」

該名女性失蹤者名字為翼音，她的祖父是一名輪島的工匠，他回憶道，孫女真的是一個非常溫柔可愛的孩子，「我無法想像沒有孫女的日子，但這不是現在能談的事情。現在，我只希望能盡快找到翼音，這是我唯一的願望。我非常感謝參與搜救的每個人，希望大家再加把勁，繼續努力。所以，再次請求大家的協助，真的很抱歉帶來麻煩，但也再次拜託大家。」

日本時間24日同天夜晚，珠洲市大谷町的救援工作也有了新進展，消防隊於當地一座被土砂掩埋的房屋內發現一名受困者，並於晚上8時前將其救出。然而，該名受困者已當場被確認死亡，警方正進行身份確認並調查具體情況。

截至目前，這次豪雨已造成8人死亡，仍有7人下落不明。