日本石川「破紀錄暴雨」14人死亡　失蹤女學生遺體終於尋獲

▲日本石川縣塚田川9月底豪雨氾濫成災，沖毀河邊至少4棟民宅，救難人員展開搜救行動。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本石川縣能登半島今年1月初淪為強震重災區後，9月21日出現「線狀降水帶」（線狀對流），其中流經輪島市久手川町的塚田川因暴雨而氾濫成災，河邊的住宅更因此慘遭沖走，14歲女學生喜三翼音下落不明。如今，在經過DNA鑑定後，終於確定漂浮至福井縣外海、距離住家150公里遠的女屍，就是喜三翼音。

根據《日本放送協會》、《讀賣新聞》，福井海上保安署今（3）日表示，9月30日下午4時15分曾經在福井縣坂井市外海40公里處，發現一具身穿黑色針織衣物、休閒運動上衣的女性遺體，衣服上面的標籤有著手寫「喜三」的文字，身高約為150公分，如今在經過DNA鑑識以後，確認該具遺體的身分就是喜三翼音（きそはのん）。

▲輪島中學3年級女學生喜三翼音的遺體，終於被尋獲。（圖／翻攝自北國新聞）

根據日媒《北國新聞》，喜三翼音的父親喜三鷹也（42歲）受訪時表示，其實10月1日從福井海上保安署接到電話，並且見到遺體的相片以後，他就確信遺體的衣服為女兒所有，因為在9月21日上午暴雨氾濫，當他從友人得知塚田川氾濫以後，他便急忙從工作地點撥打LINE視訊電話給女兒，還要求女兒換穿長袖、長褲，避免身體受傷。

喜三鷹也哭著表示，「女兒還在青春期，儘管不怎麼聽我的話，不過直到最後一刻，她終於聽進我說的話了！」；當時他也表示，期盼能夠早日尋獲女兒的下落，用溫暖的棉被包覆著她，然後對她說，「妳回家了」。

在輪島中學就讀3年級的喜三翼音，是該校的美術部部長，不僅在校成績良好，且相當喜愛繪畫，尤其擅長描繪《我推的孩子》等動漫。由於祖父喜三誠志是輪島塗的工匠，今年元旦能登強震前，曾在當地知名景點「朝市通」開設店鋪，因此喜三翼音經常前往店鋪幫忙，希望有朝一日能夠傳承傳統工藝。

據悉，隨著喜三翼音的遺體被發現，石川縣豪雨的死者攀升至14人。

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