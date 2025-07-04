城鎮韌性防空演習南投縣7／15登場　縣警局提醒不配合者最高罰15萬

▲2025城鎮韌性 (防空)演習，南投縣定於7月15日13時30分至14時實施。（圖／南投縣警局民防管制中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2025城鎮韌性 (防空)演習即將登場，南投縣定於7月15日中午1時30分至下午2時實施；南投縣警局指出，本次演習除發放警報，國防部將發送簡訊至演習區域內所有行動電話，並於2時發送演習結束之訊息。

縣警局說明，演習時臺鐵各班次列車正常行駛，下車旅客及接送親友應立即依警、民防人員引導，實施疏散避難；高速公路(快速道路)於各交流道實施管制，行駛於高速公路車輛不予管制，下交流道車輛比照行人實施避難；若身處空曠地區，可利用周邊地形地物、涵洞、地下道及橋墩下方，具掩蔽功能之處所進行避難。

室內民眾屆時應立刻進入所在處所（如辦公大樓、住家）防空疏散避難設施或地下室，就近避難；若附近無避難處所，應於建築物內尋找堅固且窗戶較少的房間內，採取避難姿勢，並關閉瓦斯及電源，避免戰火波及；大樓保全或住戶應主動開啟地下室車道之鐵捲門或柵欄，開放民眾進入避難。

縣警局呼籲，演習當日警報發放時，各商店、住戶應熄燈並關閉門窗，行人、車輛駕駛及乘客應聽從警察及民防執勤人員引導，或運用手機「警政服務APP」導航，進入附近有「防空避難設備」標誌牌處所避難，切不可在街上、戶外或防空避難處所附近徘徊觀望；演習期間如不配合警察及民防人員指（引）導進行疏散避難或違反相關管制規定者，可依《民防法》第21條及第25條規定，處3萬元至15萬元罰鍰。