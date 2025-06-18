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7月漢光實兵結合城鎮韌性演習　季連成曝將從「反制封鎖」開始做

▲▼行政院政務委員季連成。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院政務委員季連成。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

2025年度的漢光41號實兵演習，將從7月9日實施至18日，首次將整個過程延長到10天9夜。行政院政委季連成今（18日）表示，今年漢光結合民安演習，7月15到17日時會在台中、台南與台北各舉辦一場城鎮韌性演習外。他提到，考量該時段國軍已經演練到了全面作戰階段，城鎮韌性演習也會從國家遭到封鎖，從反制封鎖階段開始做，一直做到全面作戰階段。

季連成說，2025年城鎮韌性演習跟以往演戲最大不同，今年是採取「五實」，以實人、實地、實務、實作、實景，以往的民安演習都是用表演的方式，1個小時內發生很多狀況集中在一起，今年是在什麼點、就照什麼狀況實地演訓。例如把配收站放在村里辦公室，那就在辦公室演習物資配收站。

季連成表示，今年的城鎮演習到目前為止，已經演練了連江縣、花蓮縣、基隆市、台東縣、金門縣、澎湖縣、新竹市等，明天將到嘉義市。而漢光演習時，也會在7月15日到17日，分別於台中、台南、台北各舉行一場城鎮韌性演習。

季連成提到，漢光演習是10天9夜，城鎮韌性演習是各做1天，等於把10天的狀況壓縮到1天，跟漢光演習會有時間不對接的地方。例如在15日時，國軍已經演練到了全面作戰階段，這時候的城鎮韌性演習就會從國家遭到封鎖，從反制封鎖階段開始做，一直做到全面作戰階段，這是跟漢光不同，用時空壓縮配合漢光演習。

季連成說明，在防空演習部分全國都要做，分為北中南，已演練過城鎮韌性演習的城市也要做。防空演習過程30分鐘，每個縣市會選3個重點區做重點演練，要做到人車疏散，人員要疏散到就近防空避難所避難，政府部門人員也不能把窗戶關起來繼續辦公，全部都要移到地下室。

季連成也提到，在防空演習時，民眾可利用警政署、消防署的APP，查到所在地鄰近的避難場所，可以就近去進行避難演練。他強調，各縣市的重點區域在演習時，包括旅客等對象在內，都要到避難場所。

季連成說，全國避難所約有1萬8000處，按照建築法規，所有私人大樓地下室、停車場等，都要在國家政府需要時作為避難處所。此外，每個避難處所都要具備堅固抗炸、有水電基本維生系統、對外通訊聯絡方式等條件，內政部也在盤點中。

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