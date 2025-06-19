國慶焰火預定貓羅溪畔道濟禪寺廣場施放　南投縣與中央分工

▲南投縣首次承辦國慶焰火，縣府、中央開展分工合作。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今年南投縣首次承辦國慶焰火，適逢茶博會，將串連活動擴大辦理；縣長許淑華表示，南投在省政府時代、歷年南投燈會都曾施放煙火，今年也預定貓羅溪畔的道濟禪寺為國慶焰火施放地點，縣府將配合相關單位，希望中央提供寶貴的經驗和意見。

內政部常務次長吳堂安18日拜會許淑華，討論今年國慶活動事宜，並到南投市貓羅溪畔進行場地會勘，眾人也前往道濟禪寺參香，祈求屆時一切順利平安。

許淑華回顧，省政府時代的中興新村曾在台灣光復節施放煙火，縣府於南投燈會期間也會在貓羅溪畔施放煙火，相較於壯觀的國慶焰火，近幾年動輒吸引超過二、三十萬人潮，南投縣首次承辦且非常重視，決定結合茶博會以擴大規模，「不希望只是單次的10月10日活動。」

許淑華指出，除煙火施放地點屆時週邊將進行管制，南投因無高鐵能配合交通輸運，縣府希望從茶博會一開始，南北兩端的名間鄉、草屯鎮都要開始進行大量運輸接駁工作，藉此推動南投低碳旅遊，希望所有鄉親可以「白天逛茶博、晚上看焰火」，透過茶博會也能促進農特產品消費，帶動旅宿、觀光發展，搭配出為時數日的旅遊活動。

吳堂安說，內政部負責統籌施放國慶焰火，中央相關單位將和縣府分工合作，並將建立連絡窗口，隨時協調相關事宜；其中交通運輸至關重要，他也建議遊客到南投欣賞國慶焰火後，不要急著離開、最好能住一晚。