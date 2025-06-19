　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

國慶焰火預定貓羅溪畔道濟禪寺廣場施放　南投縣與中央分工

▲南投縣首次承辦國慶焰火，縣府、中央開展分工合作。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣首次承辦國慶焰火，縣府、中央開展分工合作。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今年南投縣首次承辦國慶焰火，適逢茶博會，將串連活動擴大辦理；縣長許淑華表示，南投在省政府時代、歷年南投燈會都曾施放煙火，今年也預定貓羅溪畔的道濟禪寺為國慶焰火施放地點，縣府將配合相關單位，希望中央提供寶貴的經驗和意見。

內政部常務次長吳堂安18日拜會許淑華，討論今年國慶活動事宜，並到南投市貓羅溪畔進行場地會勘，眾人也前往道濟禪寺參香，祈求屆時一切順利平安。

▲南投縣首次承辦國慶焰火，縣府、中央開展分工合作。（圖／南投縣政府提供）

許淑華回顧，省政府時代的中興新村曾在台灣光復節施放煙火，縣府於南投燈會期間也會在貓羅溪畔施放煙火，相較於壯觀的國慶焰火，近幾年動輒吸引超過二、三十萬人潮，南投縣首次承辦且非常重視，決定結合茶博會以擴大規模，「不希望只是單次的10月10日活動。」

許淑華指出，除煙火施放地點屆時週邊將進行管制，南投因無高鐵能配合交通輸運，縣府希望從茶博會一開始，南北兩端的名間鄉、草屯鎮都要開始進行大量運輸接駁工作，藉此推動南投低碳旅遊，希望所有鄉親可以「白天逛茶博、晚上看焰火」，透過茶博會也能促進農特產品消費，帶動旅宿、觀光發展，搭配出為時數日的旅遊活動。

吳堂安說，內政部負責統籌施放國慶焰火，中央相關單位將和縣府分工合作，並將建立連絡窗口，隨時協調相關事宜；其中交通運輸至關重要，他也建議遊客到南投欣賞國慶焰火後，不要急著離開、最好能住一晚。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
620 3 9634 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
出道14年！　日知名AV女優宣布引退
快訊／台股收盤大跌353點　台積電跌20元
川普參戰恐怖後果！　4萬美軍淪活靶
不只周鶴年！大咖製作也爆性交易　遭公司開除
日男來台偷拍辣妹裙底！身分曝光　岩手縣政府鞠躬道歉
國光女神「當場掏出bra」羞量真實罩杯　她驚：怎差這麼多
林芳郁罹失智症！　「走路4姿勢」是警訊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國慶焰火預定貓羅溪畔道濟禪寺廣場施放　南投縣與中央分工

花蓮國小附幼師生比調降至1：12　全縣3千幼兒受益

台南推動普輔特三師合作研習　共學共輔為特教孩子打造無礙校園

國際食品展6/25登場！花蓮館匯聚17代表性品牌　還送大禮包

疑似針孔攝影藏身棋牌館　南警：涉妨害祕密依法偵辦

2男大樓窗台面向外1人雙腳懸空　網友嚇冷汗…潮州警回應了

日本宇土市學童午餐吃到台南鳳梨大喊「好甜！」　城市友誼從味蕾開始

從心算教學網紅到神佛捏塑家　宋冠宜從絕望到使命的藝術之路

8旬嬤拄助行器不敢過馬路　里港警伸援手

草屯鎮首間公辦民營托嬰中心揭牌　7月1日營運

【一聲巨響奪兩命】台南母女遭「高速撞飛」雙亡 肇事女駕駛崩潰跪地

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【請支援收銀】神扮演！警化身全聯店員逮詐團車手

林志玲「路邊狂奔趕場」跑完依舊超美

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【再度對簿公堂】Andy老師現身面露笑容：謝謝關心！與家寧全程0交流

【不忍了】為租金和女房東吵翻天！樋口飯糰夫婦正式提告

【雙方違規釀悲劇】逆向撞上鬼切左轉車！無照重機男撞電桿不治

國慶焰火預定貓羅溪畔道濟禪寺廣場施放　南投縣與中央分工

花蓮國小附幼師生比調降至1：12　全縣3千幼兒受益

台南推動普輔特三師合作研習　共學共輔為特教孩子打造無礙校園

國際食品展6/25登場！花蓮館匯聚17代表性品牌　還送大禮包

疑似針孔攝影藏身棋牌館　南警：涉妨害祕密依法偵辦

2男大樓窗台面向外1人雙腳懸空　網友嚇冷汗…潮州警回應了

日本宇土市學童午餐吃到台南鳳梨大喊「好甜！」　城市友誼從味蕾開始

從心算教學網紅到神佛捏塑家　宋冠宜從絕望到使命的藝術之路

8旬嬤拄助行器不敢過馬路　里港警伸援手

草屯鎮首間公辦民營托嬰中心揭牌　7月1日營運

最髒蔬果是「它」！農藥殘留量最高　「餐桌超常見」一堆人吃

大谷翔平下一場登板先發確定！羅伯斯曝23日出戰國民

2萬件「Lababa」遭海關銷毀　正版商教分辨盜版：翻過來是重點

快訊／台股收盤大跌353.23點　台積電跌20元至1035

陸廠緊急召回49萬台行動電源　他想起上月旅日「充一半爆炸」

刪一般補助款惹地方政府跳腳　行政院曝13縣市提訴願

北市酒客爆肢體衝突！當街「2打1」　他身藏摺疊刀加罰一罪

台灣10大獵奇披薩排行揭曉　香菜肉羹只排第2、冠軍還吃得到

劉畊宏掉粉跌破6000萬大關！曾放話要慶祝…半年捲2爭議追蹤數直落

能不靠美國自我防衛？變籌碼？　蕭美琴：台灣是美國非常重要夥伴

【台北橋機車瀑布】三蘆→台北天天塞爆！不遲到的都遲到了

地方熱門新聞

小北百貨推亮黃防災包聯手日台專家打造實用避難包

桃園推四大入境遊程　專為來台旅客打造

草屯鎮首間公辦民營托嬰中心揭牌

南投市街頭新增8處充電站便利電車族

周氏蝦捲吃剩豆腐回滷鍋食安爭議台南衛生局初判員工個人行為

軍用卡車右轉撞飛機車！騎士夫妻檔1死1傷

新北原民歲時祭儀廣場年底完工　打造都市文化新地標

疑似針孔攝影藏身棋牌館南警涉妨害祕密依法偵辦

日本宇土市學童午餐吃到台南鳳梨大喊「好甜！」

回饋社會！斗六夜市5善人合捐救護車

新北現場徵才6／19中和登場　800職缺拚就業促媒合

馬文君籲農業部茶改場南遷案勿做政治考量

長照3.0！台東打造全齡、全人、全程照顧系統

8旬嬤拄助行器不敢過馬路　里港警伸援手

更多熱門

相關新聞

馬文君籲農業部茶改場南遷案勿做政治考量

馬文君籲農業部茶改場南遷案勿做政治考量

前農委會（現農業部）4年前曾規劃將茶改場從桃園市楊梅遷到嘉義縣番路，但目前因經費等因素故推翻南遷案，《鏡週刊》更爆出前立委陳明文疑因妻子已在番路購地、準備坐收地價上漲之利，日前公開喝斥農業部官員施壓；立委馬文君表示，4年前就認為中央決策充滿政治考量而強烈反對，而最大茶鄉南投縣才最適合遷址，要求重新評估。

租金補貼要地方部分自籌　蔣萬安批中央邏輯錯亂

租金補貼要地方部分自籌　蔣萬安批中央邏輯錯亂

租金補貼要地方分攤　劉世芳：比例尚未定案

租金補貼要地方分攤　劉世芳：比例尚未定案

地方政府怨租金補貼突改自籌　國土署：財劃法修法後應編足經費分擔

地方政府怨租金補貼突改自籌　國土署：財劃法修法後應編足經費分擔

成功嶺替代役男涉毒　內政部：違法藥物「零容忍」絕不包庇

成功嶺替代役男涉毒　內政部：違法藥物「零容忍」絕不包庇

關鍵字：

國慶焰火南投縣貓羅溪道濟禪寺內政部

讀者迴響

熱門新聞

具俊曄每天奔金寶山伴大S！　民眾直擊金山看房：陽台就望得到她

買淘寶貨加嚴！財部突襲新增1門檻　6／20實施

2款「台味甜點」能助減重！醫：幾乎沒熱量

《楓之谷Artale》連環炸引爆退谷潮

綜藝大哥「遭實名爆料遲到4hrs」進棚先吃麵

伊朗「神秘軌跡」彈道飛彈劃破天際！　多段影片曝光

高以翔舊愛完婚「捧花藏感人細節」告白惹淚

陳水扁住院切9顆瘜肉！化驗結果出爐

外幣ATM提領便宜日圓　2銀行不用手續費

「從小習慣」胃癌風險高97%　醫：這最讓我震撼

六合夜市泰國蝦6隻500　老闆娘回應了

威力彩衝14億！詹惟中曝「3生年尾數」財運超好

黃金價格將大跌　原因曝光

和碩「高顏值公主」曝光！　國巨董千金曾參加世界賽

西北雨！　今「下最大」地區曝

更多

最夯影音

更多

【一聲巨響奪兩命】台南母女遭「高速撞飛」雙亡 肇事女駕駛崩潰跪地

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【請支援收銀】神扮演！警化身全聯店員逮詐團車手

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面