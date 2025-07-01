小心走在路上就被罰15萬！7月演習時間看這裡　警報響就要配合

記者陶本和／台北報導

本次漢光41號演習將結合「2025城鎮韌性演習」，國防部1日記者會說明各地區演習時間、地區與管制措施。其中，有關一般民眾權益的部分，在歷年防空疏散避難演習中，如未依「民防法第21條」、 「防空演習實施辦法第12條」規定，配合防空演習命令之管制及演練，各地方政府得引用「民防法第25條」裁處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

有關2025城鎮韌性（防空）演習訂於113年7月15日至18日採「分區異時」方式，依中部、南部、北部、東部及外(離)島地區之順序實施演練。

全動署人力動員處處長朱森村表示，各地區於演習當日13時30分至14時00分實施；其中東部及外、離島則於10時00分至10時30分實施警報發放、疏散避難及交通管制。

▲▼「2025城鎮韌性演習」時間表。（圖／國防部提供）



朱森村表示，在防空警報解除後，接續由地方政府及參演之民防團隊實施「救濟站」、「急救站」及災害救援等演練。他說，台北市、台中市、台南市等3場次城鎮韌性演習，整合「全民防衛動員、防空、關鍵基礎設施防護」等演習，並將10天9夜「漢光演習」的進程，縮時於1天完成兵棋推演、防空及綜合實作等演練，以強化地方政府對緊急事件的應變能力。

朱森村指出，各地方政府各擇3個鄉（鎮、市、區）驗證民眾實際進入防空疏散避難設施，置重點於公共運輸、生活消費及機關（構）等類型場域。

▼「2025城鎮韌性演習」期間，公共運輸、生活消費、各機關應注意狀況。（圖／國防部提供）



他指出，各地區演習當日由各地方政府警察局民防管制中心發放「防空警報」，並運用電視台、廣播電台、村里、學校及警察巡邏車廣播等方式，以提升防空警報涵蓋率。同時，透過「空中威脅告警系統」發送手機告警訊息（含防空疏散避難設施位置之鏈結網址），以便民眾查詢運用。

▼台北、台中、台南「2025城鎮韌性演習」演練科目。（圖／國防部提供）



朱森村提醒，行駛車輛聽聞防空警報時，請保持鎮靜，並配合警察及民防執勤人員人、車管制，切勿違反交通規則。他說，行經重點驗證鄉（鎮、市、區）之車輛，聽聞防空警報時，請靠邊停於安全處下車，就近進入防空疏散避難設施，或依警察及民防執勤人員引導避難。

朱森村也說，聽聞防空警報時，第一優先應就近進入防空疏散避難設施，若周邊無防空疏散避難設施時，則就近尋找堅固且遠離窗戶區域，依「兩牆原則」實施避難。各演習地區內之各級政府機關、部隊、學校、團體、公司、廠（場）站及民眾，均應配合管制與演練。

他也特別提醒，如未依「民防法第21條」、 「防空演習實施辦法第12條」規定，配合防空演習命令之管制及演練，各地方政府得引用「民防法第25條」裁處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。