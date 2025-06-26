緊急避難包到底該裝什麼？　國家級官方建議看這裡！

▲內政部長劉世芳說明城鎮韌性演習重點。（圖／內政部簡報）



記者陶本和／台北報導

總統府「全社會防衛韌性委員會」26日舉行第四次會議，由於今年「漢光41號演習」將結合「城鎮韌性演習」，內政部長劉世芳在會中，說明了7月國家團結月「城鎮韌性演習」的規劃，其中針對最近社會高度討論的「緊急避難包」裡到底要裝哪些東西，公布了避難包必需品國家官方版的建議。

劉世芳表示，強化全社會防衛韌性，必須有效整合政府部門、民間企業與社會團體的力量，全民團結是國家在面臨緊急狀態、天然災害或各種灰色地帶衝突時，維持政府與社會正常運作的後盾。

她說，7月國家團結月推動「城鎮韌性演習」藉由科目演練驗證民力整合、民生機能維持、公共服務進行等，讓國家在各種挑戰之下，仍穩健前行。

在演習構想與重點方面，劉世芳表示，全民防衛動員以臨災應變機制為主，採無劇本演練，其中戰災搶救占70％以上；而全民防空部分，則會發送告警簡訊、警報預警，驗證本島跟外離島等7個地區防空整備與作為，北中南區則會在下午13時30分至15時演練，東部與離島則於10時至11時30分演練。

事實上，從今年4月10日開始，已經在連江縣、花蓮縣、基隆市、新竹市、台東縣、澎湖縣、金門縣、以及嘉義市等8個縣市陸續舉行。接下來7月15日至17日，將在台中市、台南市和台北市舉行的三場演習，將選定關鍵基礎設施進行實作，並在周邊行政區域開設配售站、急救站及救濟站。

同時，全國22個縣市，將同步進行防空避難與民防演練，全面驗證中央和地方，在面對極端情境時的協同應變能力。將透過預告、系統性演練，以及跨部門實地實作，讓全民都能清楚瞭解到，當危機和挑戰來臨時，如何串聯各自的角色，發揮最大的力量，來共同應對。

在今年的演習創舉方面，首先是採取「多面向宣傳管道」，並且從生活出發，除了舉行記者會外，也透過常備役訓練、民防常年訓練、校園宣導到社區治安座談會；此外，也有公益託播、政府網站、社群媒體與官方Line的宣傳作為。

今年也首度推出「防空避難設施特展」，將在7月1日至30日，於台北西門捷運站大廳層6號出口及5號出口之間設立；而避難演練部分，則結合社區賣場，7月10日上午會同步一間賣場，進行全民＋全聯一起來支援，防空疏散避難模擬的演練。

劉世芳也推出全民「一起行動」作為，第一個是呼籲大家一起下載防災避難的APP；第二是一起準備緊急避難包，她也揭示了「單人單日的緊急避難包」，以及「單人2至3日居家必需品」的版本。

首先，單人單日緊急避難包，建議3公升水、2100大卡糧食，也要有醫療及清潔用品、禦寒保暖衣物、貴重物品（身分證、健保卡、存摺等）；而居家必需品，則是桶裝水6至9公升、食品4200大卡至6300大卡，還有基礎衛生用品與儲能裝備。