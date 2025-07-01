中部防空演習7/15登場！網傳延長成90分鐘　彰化警局說明了

▲今年中部防空演習將於7月15日登場。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

最近網路上瘋傳今年中部地區的城鎮韌性(防空)演習時間要延長到1個半小時，讓不少民眾感到疑惑。到底今年演習要怎麼進行？ 彰化縣警局說明，其實真正的「防空演習」時間還是跟往年一樣只有30分鐘，防空警報解除後，接下來將會進行1小時災害應變演練，包括毒化物外洩處理、傷患救護、救濟站開設等項目。

今年中部地區的「城鎮韌性演習」（昔稱萬安演習）將在7月15日正式登場，參與的縣市包括台中市、嘉義市、彰化縣、苗栗縣、嘉義縣、南投縣和雲林縣等7個縣市。這次演習特別重要，因為是模擬戰時可能發生的各種緊急狀況包含30分鐘防空及60分鐘救災演練。

▲防空演習將於7月15日登場。（圖／ETtoday資料照）

彰化縣警局表示，15日進行的萬安演習，縣長王惠美和統裁官會親自到場，下午1:30-2:00，這半小時是傳統的防空演習，會實施人車管制，大家要配合疏散，民宅也要做好燈火和門窗管制。

彰化縣警局指出，防空警報解除後，接下來將轉往彰濱工業區，模擬「飛彈襲擊廠房倒塌及毒化物外洩」的救援情況，最後在和美高中進行「急救站傷患醫療」和「救濟站災民收容」演練。全部演習會在下午3點準時結束。

▲防空演習將於7月15日登場。（圖／ETtoday資料照）