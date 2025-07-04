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4大星座7月感情迎來考驗　獅子小心情緒爆發

塔羅牌艾菲爾老師指出，7月份有4個星座的人要注意感情問題。（示意圖／Pixabay）

▲塔羅牌艾菲爾老師指出，7月份有4個星座的人要注意感情問題。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

2025年時序進入到7月，星象能量流轉使潛藏在關係中的課題，或是個人情緒模式盲點，都將浮上檯面。命理專家塔羅牌老師艾菲爾指出，對4個星座的人有顯著影響，將會感受到感情中的不確定性增加，需要更謹慎處理情緒波動；這段期間，無論單身者在曖昧抉擇中面臨難題，有伴侶者關係中也會出現摩擦，建議保持清醒頭腦和耐心有智慧地化解，才能讓考驗成為關係中的潤滑劑。請同時參考太陽、上升星座。

●雙子座：忽冷忽熱，考驗信任

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雙子座的朋友在未來30天，桃花運將面臨「忽冷忽熱」的考驗，尤其會挑戰到關係中的信任基礎。雙子天性活潑多變，思緒跳躍，在情感上可能顯得有些捉摸不定，這段時間可能突然對某人表現出極大的熱情，又在轉瞬之間變得冷淡疏離，讓對方感到困惑和不安。這種不穩定的表現，無論是對於剛萌芽的曖昧關係，或是已經發展穩定的伴侶關係，都可能讓對方產生不被重視、甚至被玩弄的感覺，進而引發信任危機；雙子的隨性可能被誤解為不負責任或不專一，導致關係出現裂痕。

化解方式：雙子需要學習穩定自己的情緒表達和行為模式，與人互動時，在感情中請盡量保持一致性，避免給予對方混淆的訊息。如果目前仍在曖昧中，試著思考自己對這段關係的真正期待，並在適當的時候明確表達；如果有伴侶者，請多花時間與對方溝通，解釋自己內心的想法，讓對方了解雙子的「多變」並非不愛，而是本性使然；透過真誠的溝通和實際的行動，重建或鞏固信任，是度過這次考驗的關鍵。

●天秤座：情感拉扯，難以抉擇

天秤座的朋友在未來30天，桃花將面臨嚴峻的「情感拉扯」，難以抉擇。天秤天生追求平衡與和諧，在感情中渴望公平與美好，但也因此容易陷入猶豫不決的困境，這段時間可能會同時遇到幾位條件都不錯的對象，難以取捨；或是與現有伴侶之間出現了一些不平衡的狀況，有開始動搖的狀況。這種內在拉扯會使天秤感到心力交瘁，遲遲無法做出決定，反而可能錯失良機，甚至讓兩邊都感到不滿；天秤害怕做出錯誤的選擇，卻也因此陷入泥沼。

化解方式：天秤需要傾聽自己內心真實的聲音，並學會為自己的選擇負責，在面對選擇時不要過度糾結於「完美的平衡」，因為世事難以盡善盡美。可以試著列出每個選項的優缺點，但最終要相信自己的直覺和感受。如果你們處於多角關係的拉扯中，請鼓起勇氣，明確地做出選擇，即使可能會傷害到某些人，但也比長期拖延造成更大的傷害要好；記住，清楚的決定才能帶來真正的平衡與自在。

●獅子座：自尊受傷，情緒爆發

獅子座的朋友在未來30天，桃花可能會因為「自尊受傷」而引發情緒爆發，讓關係面臨挑戰。獅子天生自信，渴望被崇拜和關注，在感情中也希望能成為對方世界的中心，這段時間如果感受到被忽略、被質疑，或是對方對你們的讚美不足，甚至出現批評或挑戰你們權威的行為，你們的自尊心就容易受到打擊。這種傷害可能會引發你們強烈的情緒反彈，表現出易怒、嫉妒或過度反應，讓伴侶感到壓力和不解，進而影響兩人關係的和諧。

化解方式：獅子座需要學習放下不必要的面子和控制欲。在感情中，被愛與被尊重是雙向的，真正的自信來自於內在的穩定，而非外界的讚美。當感到自尊受損時，試著先冷靜下來，釐清是自己的敏感，還是對方確實有不妥之處。如果對方無心，請學會寬容；如果對方確實有錯，也請以冷靜的方式表達你的感受和需求，而不是用情緒爆發來解決問題；透過健康的溝通，才能讓對方真正理解你，並給予你所需要的尊重。

●摩羯座：控制失效，出現裂痕

摩羯座的朋友在未來30天，桃花可能會因為「控制失效」而出現裂痕。摩羯在感情中傾向於謹慎規劃，喜歡掌控一切，確保關係穩定且朝著你們預期的方向發展。然而，情感本身是流動且充滿變數的，當遇到不在你們掌控範圍內的情況，例如伴侶的獨立需求增加、關係中出現不可預期的挑戰，或是不確定因素浮現時，你們可能會感到焦慮和不安。這種焦慮可能會轉化為對對方的過度要求或不信任，試圖恢復控制，反而讓關係變得緊繃，甚至產生摩擦和裂痕。

化解方式：摩羯座需要學習放鬆對關係的過度控制，給予對方和自己更多的空間和彈性。真正的安全感來自於內心的穩固，而非對外界的嚴密掌控。試著信任對方，也相信關係有能力應付改變。當遇到不在掌控範圍內的情況時，不要急於施加壓力，而是嘗試與伴侶進行開放而真誠的溝通，共同面對問題。學會適度放手，你會發現關係反而會因為信任和自由而變得更堅固、更美好。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

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