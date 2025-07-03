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陳志金曝「護理師太太3度流產」　不敢再問1問題：心如刀割

ICU醫師探討懷孕未滿3個月要不要說。（示意圖／pixabay）

▲懷孕3個月內胎兒較不穩定，流產的機率比較高，因此民間有懷孕3個月內不要公開的習俗。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

民間有懷孕3個月內不要公開的習俗，奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金對此透露，自己的護理師太太曾流產3次，好不容易才生下兒子。他以親身的經驗提醒大家，應尊重孕婦要不要公開懷孕的選擇，對方若真的不幸流產，就要不斷經歷外人的問候，彷彿心如刀割。

胎兒在孕婦懷孕3個月以前都較為不穩定，在3個月內流產是常有的事，因此民間習俗有「懷孕未滿3個月不要說出來」一說。陳志金今（3）日即在臉書表示，他的太太身為護理師，工作環境包含X光環境、接觸核醫檢查或治療的病人、搬重物、上夜班等對孕婦不友善，因此太太一懷孕就昭告天下，同事們會互相體諒、幫忙。

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陳志金分享，他的太太曾流產3次，第1次是懷孕7週時，滿心期待去掃超音波，結果發現胎兒沒有心跳；第2次是俗稱「空包彈」的萎縮卵；第3次則是看到心跳後幾週就流掉了。太太第4次懷孕時，2人都不敢對外告知，滿7週時也沒有去掃超音波，而是多等了幾週、確認都沒有出血後才進行確認。

陳志金坦言，當知道同事懷孕了，除非到肚子非常明顯的時候，不然自己是不會問對方「幾週了？怎麼肚子還不明顯？預產期是什麼時候？」這些問題，並淚揭忍痛吐出「流產了！」真的是心如刀割。

陳志金說，懷孕屬於個人隱私，若無意中得知別人懷孕，只要在心裡默默給予祝福就好，應尊重當事人選擇、不要幫當事人公開，也提醒「若孕婦自己在懷孕3個月內公開，後來胎兒不幸流產了，並不會是因為太早公開的關係，請勿這麼說，避免造成孕婦的內疚自責」。

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