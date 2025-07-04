台南大叔找冥婚對象！公開條件「未滿20歲死亡」　慘被罵翻

▲「冥婚」是一種華人社會中的傳統習俗，近日台南卻有一名網友公開在網上徵求「未滿20歲死亡的女子」要冥婚，消息曝光後引起熱烈討論。（圖／翻攝YT／起轎MV）



圖文／CTWANT

「冥婚」是一種華人社會中的傳統習俗，希望藉跨越陰陽的婚姻得到香火供奉、慰藉亡者、化解煞氣等目的。近日台南卻有一名網友公開在網上徵求「未滿20歲死亡的女子」要冥婚，消息曝光後引起熱烈討論。不過相關貼文在傳開後遭到發文者的刪除。

一名網友在臉書社團「靈異公社」匿名發文表示，自己是民國67年次男子，要找台南地區「未滿20歲死亡的女子」冥婚，尤其是新營、柳營、佳里地區的亡者為佳，「若有家人的女兒可讓我娶回家，請再告知。」

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發文曝光，引起不少網友回應，「據說娶冥妻可以做功德，積陰德」、「説得好像人家就要和你冥婚一樣！以為人家都不挑哦？」、「您連名字都不公開，誰敢嫁？」、「這是想利用別人吧？」

還有網友質疑，原PO對冥婚對象的年紀要求很不合理，「你67年次，未滿20歲根本可以當你女兒，噁不噁心？」、「67年次也46歲了，要找未滿20的，這……」、「差那麼多歲，想娶就有？聘金準備多少？」、「還想挑20歲的啊？想得美」。目前，相關貼文已經遭到發文者的刪除。

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