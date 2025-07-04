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2025下半年星座運勢指南！12星座關鍵日大公開教你避雷、抓住好運

▲▼星座,十二星座,幸運,運勢,日期。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲2025下半年，你的幸運日藏在哪裡？跟著12星座專屬指南，一起打開命運之門。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

即使是不太熟悉占星的人，大概也聽過「2025年是充滿巨大變化的一年」這句話吧？上半年，土星、海王星、木星這些重量級行星接連移動，讓許多人感受到生活或人生出現了某些變動。那麼，從7月開始的下半年又會如何發展呢？來看看日本網站《TRILL》占星師解析的「12星座下半年的關鍵日期」，並且分享幸福生活的貼心建議，一起來留心屬於你的好日子吧！

牡羊座：關鍵日9/1、10/22、11/21

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下半年波濤洶湧，起伏不定。首先，9月1日是第一個重要轉折點，5月底以來困擾你的問題或麻煩有望解決，能稍微鬆一口氣。10月22日也很關鍵，如果有想開啟的新計畫，不妨選在這天展開。11月21日則要留意財務，可能會浮現金錢上的煩惱。平時就該多注意節約，並為未來做好準備。

金牛座：關鍵日7/7、9/22、11/8

下半年運勢轉好，充滿樂趣。7月7日，有機會獲得臨時獎金，甚至開啟未來收入成長的契機。9月22日是愛情上的重要日子，和伴侶或重要的人聊聊未來吧。11月8日會有讓你心頭一緊的事件，也可能是過去以為解決的問題又回來找你。這一次記得下定決心徹底處理。

雙子座：關鍵日7/7、10/15、12/5

下半年走向穩定，不過7月7日可能會發生意想不到的事。但只要冷靜應對，反而可能成為改變未來的契機。10月15日要特別留意，或許一個偶然的舉動會爆紅，或者收到一個美好的邀約。12月5日適合重新出發，不必等到新年，想做的事馬上開始行動吧！

巨蟹座：關鍵日8/12、11/12、12/6

下半年是充滿奇蹟與機會的幸運期。尤其8月12日，可能會收到一份珍貴的禮物，不一定是實體，可能是一句話或一段美好回憶。11月12日你的努力會得到肯定，勇敢展現作品或成果吧。12月6日是發展日，是朝著夢想前進、開啟新旅程的好時機。

獅子座：關鍵日7/25、9/19、11/8

下半年你的任務是支持與幫助他人。不過，7月25日這天可以「只為自己」而活，送自己一份禮物、享受奢華時光會讓你很感動。9月19日是財務重點日，開始投資或理財計畫不錯。11月8日可能會被交付重要的工作或沉重的任務，雖然辛苦，但完成後會大幅提升實力。

處女座：關鍵日9/8、11/19、12/8

下半年你會被許多支持者和夥伴圍繞。9月8日尤其可能遇到命中註定的人，無論男女都值得珍惜。11月19日是第二個重要時期，這段時間溝通容易不暢，記得多花心思說明清楚。12月8日雖然有點早，但很可能讓你劃下漂亮句點，給未完成的事情加點馬力吧。

天秤座：關鍵日7/10、10/21、11/27

下半年稍微辛苦，但充滿成就感。7月10日開始的計畫或專案可能成為你人生的突破點，學會好好安排時間、努力不懈。10月21日適合換個髮型、穿搭，形象更新會很成功。11月27日適合檢視財務與合約，重新盤整收支能帶來好結果。

天蠍座：關鍵日9/22、10/28、11/20

下半年打開無限可能，不要拿年齡或現況當藉口，大膽嘗試新挑戰吧！9月22日可能收到意外的機會或邀請。10月28日也會有美好事件發生，這不是夢，而是現實。11月20日適合重整與重啟，為下一階段做好準備。

射手座：關鍵日9/15、11/5、12/20

年末前運勢多變，好事與挑戰交錯發生，要隨時打起精神。9月15日是逆轉勝的日子，困境也能變契機。11月5日聆聽自己內心的聲音，「我想做」的事會開啟美好未來。12月20日是下半年最後的幸運日，放手去做就對了！

魔羯座：關鍵日7/11、9/2、12/14

下半年你來到命運的轉折點。7月11日是第一個重要時機，雖然可能很煩惱，但認真思考並做出決定後，命運會開始流轉。9月2日有可能收到過去的熟人聯絡或邀約，重新連結會有好結果。12月14日可能發生戲劇性的逆轉，記得冷靜應對。

水瓶座：關鍵日7/30、11/6、12/1

下半年相對平和。7月30日適合開始美麗計畫，養成健康飲食或按摩習慣會很有效果。11月6日家庭或家人間可能出現問題，趁機好好溝通吧。12月1日收到的消息或邀約，也會藏著通往幸福的提示。

雙魚座：關鍵日9/1、10/29、11/19

雙魚座下半年容易受到星象影響，起伏明顯。9月1日可能有原以為解決的問題又回來找你，這是星星提醒你該徹底收尾。10月29日會喚醒你忘記的重要目標或夢想，這次一定要付諸行動。11月19日是順風順水的好日子，甚至有移居或創業的好機會。

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