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十二星座7月愛情運勢全解析！天秤擁抱愛的冒險、獅子當社交達人

▲▼星座,十二星座,愛情,運勢,戀愛。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲7月火熱夏天的戀愛能量滿點！12星座的專屬浪漫一次揭曉。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

7月的高溫讓人快融化，但同時也把大家的情緒烘得又軟又甜。在這個溫柔又敏感的巨蟹季，讓人不自覺變得感性，回想起以前的戀愛或是前任的樣子，甚至有點小懷舊。無論你現在是單身還是死會，2025年7月的戀愛氛圍真的很可以！

國外網站《Bustle》分析星象得出，月初金星在金牛座撒糖，愛情奢華又黏膩；到了7/4，天王星亂入點燃驚喜，當天晚上金星還跑進調皮的雙子座，接下來幾週就是狂聊曖昧、傳訊息傳到手軟的節奏。接著摩羯滿月提醒你該斷捨離那些不值得的關係，別再硬撐沒未來的感情。

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中場開始水星逆行（7/17、18）加持，溝通卡卡、誤會增多，前任還可能突然出現，搞得心裡小亂。好在7/22 太陽進入獅子座後，辣妹夏天正式登場！這時候就該放閃、自拍、盡情約會，追求讓自己心跳的東西，金星和火星的角力也讓你更想為心意勇敢一把。

月底金星回到巨蟹座，氛圍又甜又柔，替8月拉開序幕。先把7月談好談滿，再去想更遠的未來吧！趕快來看看12星座的7月專屬愛情運勢，找到你的浪漫關鍵字 ！

牡羊座（3/21-4/19）

本月最重要的，是開口說出你的感受。和愛人聊聊你的渴望，這樣才能真正對焦彼此。水逆開始後，你可能會面對舊情復燃或感情上的雜亂狀況。保持開放心態，順勢而為，但別期望太高，這段時間最需要的就是靈活。獅子季為你帶來更多夏日戀曲的熱度，讓你更有自信與人建立連結。7月24日的新月是你全年最火辣的時刻之一，好好許下浪漫的心願。

金牛座（4/20-5/20）

月初，你的守護星金星還在你的星座，讓你魅力四射、感性滿分。加上火星整月停留在你的慾望宮位，是約會或讓伴侶重新愛上你的絕佳時機。月底要特別注意，不要重蹈覆轍回到有毒的感情模式，或因為舊傷反應過度。請勇敢走出惡性循環。

雙子座（5/21-6/20）

7月4日金星進入你的星座後，你幾乎魅力無法擋。幾天後，天王星也進入你的星座，開啟接下來幾年的全新冒險。如果想在愛情或性生活上來點新鮮感，現在就是時候。月底金星與火星、命運交點互相衝突，提醒你放下過去，勇敢迎接成長，哪怕是賭上一場愛。

巨蟹座（6/21-7/22）

生日月讓你對愛情顯得更內省，先專注照顧自己、享受一個人的快樂。7月10日滿月會讓你正視「什麼樣的關係值得投入」。如果感情拖泥帶水，不如在水逆前果斷結束。月底金星進入你的星座，你會帶著本月的領悟，開始以更成熟的態度投入感情。

獅子座（7/23-8/22）

本月當個社交花蝴蝶吧！跟伴侶一起經營朋友圈，或透過興趣認識新對象都很適合。水逆開始後，你可能會對自己失去信心，不妨多對自己說些好話、提升魅力。7月24日新月很幸運，幫你點燃更多熱情。記得設下明確的愛情願望！

處女座（8/23-9/22）

火星整月點燃你的信心和慾望，勇敢主動吧！7月10日滿月讓你看清感情裡哪些值得留下、哪些該放手。別再浪費時間在沒有未來的關係上。月底金星與火星對沖，容易被別人的眼光影響。放下不安，盡情去愛，不用在意別人怎麼看。

天秤座（9/23-10/22）

愛情本來就不可預測，本月不妨擁抱這種冒險感。水逆後，單身的人可能遇到舊識，甚至對某人有了新的感覺。7月24日新月時更要保持開放。7月30日，療癒之星凱龍逆行，提醒你面對舊傷。接下來幾個月好好消化、誠實面對自己的感受吧。

天蠍座（10/23-11/21）

7月第一週可能會出現意外狀況，請保持彈性，這些變化反而讓你更貼近自己的感受和伴侶。月底，挑戰自己勇敢面對恐懼，享受愛情的輕快和愉悅，別再讓恐懼阻擋快樂。

射手座（11/22-12/21）

本月愛情充滿甜蜜和親密感。和伴侶間若有隔閡，現在正是彌補的好時機。7月7日天王星進入你的伴侶宮，開啟未來幾年的全新探索。獅子季點燃你的戀愛和激情，7月24日新月特別適合在現有感情裡加點火花或開啟新戀情，小心舊情人藉水逆回頭找你。

摩羯座（12/22-1/19）

本月打開心門迎接愛與承諾。7月初適合在感情裡嘗試新鮮事。7月10日滿月是釋放不安、對伴侶展現更柔軟自己的好時機。水逆會讓你重新思考界線、檢視埋藏的感覺。7月24日新月適合把反思化為行動，愛人也會感激你的真誠。

水瓶座（1/20-2/18）

愛情生活被金星照亮，好好調情、在現有關係裡找回親密感吧！水逆開始後，你可能會重提舊話題、面對未解決的承諾。這是好機會，把過去的問題一次解決。獅子季讓你的戀情更有熱度和信心。7月24日新月有助於深化連結，月底，你將更清楚知道該怎麼談這段關係。

雙魚座（2/19-3/20）

火星為你的愛情點燃熱情，讓感情特別火辣。想更親近某人，主動出擊吧！7月前半也很適合嘗試新鮮冒險，勇敢表白會讓感情更緊密。月底金星與火星對沖，你可能難以放下防備，別因為舊傷害對伴侶亂發脾氣。專注當下、別被過去左右。

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