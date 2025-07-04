7/5「末日預言」害慘日本！　專家估：經濟損失達5600億日圓

▲末日預言風波意外為日本帶來經濟損失。（示意圖／達志影像）



記者王佩翊／編譯

日本漫畫家龍樹諒在《我所看見的未來 完全版》中預言「2025年7月5日將有大災難」的內容引發關注，使得外籍觀光客赴日旅遊意願降低，特別是香港地區，部分香港往返日本航班因此減班，影響旅遊經濟。野村綜合研究所就估算，這場「末日預言」已導致日本經濟損失高達5600億日圓（約新台幣1122億元）。

根據《朝日電視台》報導，受謠言波及，大灣區航空決定自5月13日至10月25日，將香港至仙台的班次將由每周4班縮減為3班，香港飛德島航線也從每周3班減為2班。日本支社長伊藤弘輝坦言，2月春季航班的預訂人數已出現明顯下滑，預計7月前訂票狀況恐怕更加低迷，「為維持航線，才提前決定減班。」

此外，香港至日本的機票價格也出現驚人跌幅。以廉價航空為例，成田至香港的單程票價僅需4100日圓（約新台幣822元）。即便加上燃油附加費與旅客稅，來回票價仍不到3萬日圓（約新台幣6000元），甚至比東京至新大阪的新幹線指定席票價還低。

▲末日預言稱，日本7月會發生毀滅性的大地震。（示意圖／路透）

野村綜合研究所執行經濟學家木内登英曾預估，這項末日預言會導致日本入境旅客大幅減少，進而造成高達5600億日圓的經濟損失。他也引述彭博社援引旅行數據公司ForwardKeys的資料指，從4月起，香港、台灣和南韓飛日本的機位預約顯著減少，香港更比2024年同期平均減少50%。進入6月下旬至7月上旬後，預約量甚至大幅縮減83%。

隨著末日預言討論越演越烈，龍樹諒近日連忙在新作中強調，「那天不一定會發生大事」，希望外界不要過度解讀。她也透過出版社聲明表示，雖不否認自己曾夢見災難場景，但「那只是可能會發生的畫面」，認為讀者關注此事，也反映社會防災意識提升，對此她抱持正面態度，「如果能因此提醒大家做好準備，那也是一件好事」。