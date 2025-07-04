飛日本超划算！「100日圓僅20元台幣」他曝物價屌虐台灣：誰要國旅

▲日幣史上最甜。（示意圖／記者湯興漢攝）



網搜小組／劉維榛報導

受惠台幣走升影響，今（4日）日圓「0.2026」史上最甜，10萬台幣可多換7萬日圓。百萬網紅Cheap表示，現在去日本遊玩爽吃都划算，一蘭拉麵只要196元台幣、住一晚1000元出頭、關西周遊券3日也只要1000元，讓他感嘆「誰要去墾丁、國旅啦！」

Cheap在臉書粉專直呼，現在去日本超划算，100日圓只要約20元台幣，對比前陣子0.25的匯率，差不多是打八折，比2011年是五折。

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他接著曝日本吃住玩的物價，一蘭拉麵只要196元台幣、迴轉壽司一盤約22元台幣、便利商店的飯糰32元台幣、大正感冒藥200元台幣、APA住宿1000元台幣出頭，而關西周遊券3日以前1500元，現在只要1000元台幣。

不僅如此，Cheap還說道，日本風俗店、泡泡浴約4000至6000元，根本是屌虐台灣。

至於台灣物價部分，Cheap則是以墾丁當作舉例，像是6片櫛瓜100元（北部來的比較貴）、6顆蛤蜊150元、烤魷魚180元、雞翅50元、一條大腸頭250元、滷味6樣500元，以及「住宿破萬很正常」。

看到上述兩者的差異，Cheap不禁開酸「誰要去墾丁、國旅啦！這個暑假，國旅哀號的新聞應該要繼續洗了。」