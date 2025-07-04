7/5大地震預言倒數！YTR開箱「日本防災包」33樣保命物品曝

記者施怡妏／綜合報導

日本7月5日將發生強震海嘯的傳言在網路上瘋傳，民眾搶買防災包，YouTube頻道「日本菇菇菇JAPAN GoGoGo」就開箱2款防災包，一款是無印良品，另一款則是受到日本人熱愛的IRIS OHYAMA防災包，裡面有超齊全的33樣物品，影片中也提醒消費者，買完防災包後一定要事先打開，將手電筒或是照明燈裝上電池。

YouTube頻道「日本菇菇菇JAPAN GoGoGo」開箱防災包，第一款是無印良品推出的防災包，共有3款，從基礎到進階分別是「攜」、「持」以及「備」。「攜」是最簡便的版本，共有6項物品，140公克超輕量，有不織布口罩、OK繃、除菌濕紙巾、防災手冊、MUJI特製防災巾，並附上EVA透明袋供收納。

「持」則含有「攜」全品項，多加了頭戴式照明燈、耳塞、清潔布巾、防潑水小包、緊急救難毯。「備」則是最齊全的，含「持」全品項之外，還有工作手套、污物袋（供上廁所使用）、棉圈絨長巾、蠟燭。

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值得一提的是，防災手冊，以及MUJI特製防災巾，是防災包裡較特別的物品，防災手冊可以填上鄰近的避難場所，還可以填上親友的資料，手冊上還有求生指南。防災巾上則有16格插畫，說明在緊急情況下時，能發揮的用途，像是可以當成餐巾、包巾、旗幟、手帕等等作用。

▲▼無印良品防災包。（圖／翻攝自YouTube頻道「日本菇菇菇JAPAN GoGoGo」）



另外一款則是IRIS OHYAMA防災包，受到日本人歡迎，裡面有33樣物品，除了有避難用品手電筒、口哨、雨衣外，還有衛生用品，鋁毯、拖鞋、拋棄式內褲、牙刷、棉花棒等等，就連吃飯用的紙盤、塑膠杯、免洗餐具等等都有。

影片中也提醒，大家買了防災包後，一定要事先拆開來，把需要的東西放進去，像是藥盒裡先放個人的藥品，手電筒裝上電池，緊急時刻只要拎著包就可以快速逃難。

▼IRIS OHYAMA防災包。（圖／翻攝自YouTube頻道「日本菇菇菇JAPAN GoGoGo」）

