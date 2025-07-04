在家更容易中暑！日醫警示傍晚很危險　還要注意「無感蒸發」

▲日本連日高溫，各地發布警報，提醒嚴防中暑。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

日本近日持續高溫，全國各地發布警報，提醒民眾嚴防中暑。許多人可能以為，中暑往往發生在白天與戶外，但專家指出，其實傍晚時分、待在家中，反而更需要提高警覺。

北九州市立八幡醫院榮譽院長伊藤重彦醫師表示，日本梅雨季節過後，氣溫開始升高，濕度卻沒有下降太多，導致人們難以適應，即使是健康年輕人，也很容易中暑，「6月到7月初這段時間，入院人數急劇增加」，是每年的第一波中暑潮。

《RKB每日放送》也引述數據報導，截至6月中旬，中暑送醫人數約1000人，但到了6月下旬，人數暴增約9倍，而且大約40%都發生在家裡。事實上，居家中暑是最常見的，已經連續5年高居第一。其中，中暑送醫的很多都是老年人，並且沒有開冷氣，病情都很嚴重。

▲日本近年屢傳老年人沒開冷氣而中暑，甚至因此喪命的事件。（示意圖／CFP）

伊藤重彦解釋，中暑主因不只有高溫，濕度、輻射熱也會發揮關鍵作用。房屋歷經白天的曝曬後，到了傍晚逐漸向室內散熱，往往導致室內比外面更悶熱。與此同時，浴室與廚房也會因為淋浴和煮飯而產生水蒸氣，如果沒有適當通風，濕度根本無法降低。到了傍晚，室內高溫又高濕，中暑風險倍增。

值得注意的是，除了流汗之外，人也會透過皮膚與呼吸不自覺地流失水分，這個現象稱為「無感蒸發」。伊藤重彦說明，「一般成人睡覺時，平均透過無感蒸發流失約500毫升水分，洗澡後也會流失500毫升水分。」如果老年人傍晚至晚間待在悶熱室內，未補充水分就去睡覺，經過一整晚的流汗與無感蒸發後，隔日清晨就可能病危，被發現時已經來不及。

伊藤重彦提醒，居家中暑在傍晚最容易發生，如果想要加以預防，待在家時即使不覺得口渴也要多喝水，保持通風並且開冷氣，「省電固然很重要，但為了省電導致命危，絕對得不償失。」