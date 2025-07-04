六大好事連發！　台南市消防之友會頒獎表揚六大隊

▲台南市消防之友會第六辦事處處長莊旭彬親自頒發獎勵金，表彰消防人員在專業、學術與體能領域的傑出表現。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為鼓勵消防人員持續精進、肯定其於救災、學術與體能等多面向的優異表現，台南市消防之友會第六辦事處於7月3日上午11時，在消防局第六救災救護大隊勤教會議中舉辦頒獎儀式，由第六辦事處處長莊旭彬親自頒發獎勵金，表彰基層人員六項優秀成果，現場氣氛溫馨熱烈，展現民間支持消防深厚力道。

此次受獎亮點包括：和緯專救隊顏維廷獲「全國十大傑出救護技術員」殊榮，展現第一線專業實力獲全國肯定；和緯分隊王裕斌成功考取中央警察大學二技，為消防生涯開創進階道路；在「心肌梗塞搶救競賽」第一季成績中，公園、永華與和緯專救隊囊括前三，顯示出整體救護品質卓著。此外，和緯專救隊莊進宏勇奪市長盃全國健力比賽第二名，突顯消防人員體能訓練成果；而由安和與和緯隊員合作發表的創新CPR研究，更奪下台灣急診醫學會口頭論文第一名，展現消防跨域創新能量。

消防之友會第六辦事處長莊旭彬，亦是英貴爾科技股份有限公司負責人，長年關注消防基層辛勞。他表示：「每一次災害現場，消防弟兄都在風險中堅守，令人動容。今天表揚這些表現突出的同仁，除了肯定專業成果，也希望激勵更多人持續精進、平安執勤。」

台南市長黃偉哲也特別肯定消防之友會長年來對基層消防的支持與協助，感謝第六辦事處對裝備、保險與獎勵制度的投入，讓消防同仁在執勤過程中獲得更堅實的後盾。他表示，今日的頒獎正是民間力量與公部門齊心打造安全城市的最佳實踐。

消防局長李明峯進一步指出，消防之友會始終是消防體系最堅強的後盾，尤其第六辦事處與六大隊長期合作無間，讓第一線人員感受到實質支持與精神鼓舞。未來盼更多企業與民間團體響應，持續共同打造更有韌性與安全感的台南。