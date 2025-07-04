三山國王化身「小神車」護身符　與消防聯名守護台南平安

▲府城三山國王廟與消防局第六大隊聯名推出「小神車」護身符，祈願平安出勤、平安返家。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近期火警頻傳，府城三山國王廟結合台南市消防局六大隊，共同推出造型可愛又意義深遠的限量版「小神車」護身符，以消防車與三山國王結合為主視覺，象徵守護家園、平安出勤，首批護身符將贈與第六大隊全體消防人員，後續將於防災宣導活動中限量發送給民眾，讓信仰力量與防災意識同行，打造真正安全城市。

府城三山國王廟主祀三山國王：巾山、明山、獨山三位王爺，源自廣東潮汕，信仰自清代隨移民傳入台灣，在南部地區香火鼎盛，尤以「鎮煞除疫、消災解厄」著稱。廟宇坐落台南市中心，建築保留潮州風格，剪黏、彩繪、嵌瓷工藝精緻，是市民重要的精神寄託。

這次設計推出的「小神車」護身符，由廟方自行發想製作，以Q版消防車搭配莊嚴三山國王形象，強化守護意涵。首波已全數致贈給第六大隊消防人員，希望為身處高風險環境的基層消防員帶來精神寄託與實質守護，也鼓勵市民朋友透過宣導活動參與防災行動。

三山國王廟主委陳東明表示：「近來火災接連發生，我們感念第一線消防人員的辛勞與奉獻，特別設計這個護身符，為他們打氣，也希望民眾一起落實防火行動，遠離災害。」

台南市消防局長李明峯也感謝廟方的支援：「這不只是護身符，更是一份支援與肯定，是我們消防人員在忙碌勤務中，一份溫暖的力量。」

第六大隊長邱淵明表示，護身符雖小，但意義重大，「這是來自地方最深的祝福，我們會把這份力量化作堅強後盾，全力守護市民安全。」

這枚融合傳統與現代的「小神車」護身符，不僅展現台南在地文化與信仰底蘊，更體現了「防災無國界、信仰無距離」的全民意識。三山國王與消防攜手，守護市民平安，也讓「眾神之都」走向更具韌性的「防災之都」。