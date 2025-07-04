父愛傳承化行動　金城獅子會捐災情勘查車助台南消防強化應變力

▲台南金城獅子會捐贈災情勘查車予消防局，由施漢清前會長代表致贈，展現社會關懷與父愛傳承精神。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「取之社會、用之社會」，一份父愛，化作守護城市的力量，國際獅子會300E1區台南金城獅子會前會長施漢清，為紀念父親施聯盟先生一生行善助人，特以父親名義捐贈一輛價值近百萬元的災情勘查車予台南市消防局第六救災救護大隊，協助強化防災救災即時應變能力。

捐贈儀式4日於台南大員皇冠假日酒店溫馨舉行，適逢國際獅子會新任總監黃裕洲上任，各地獅友齊聚，見證這份深情善行。

台南市長黃偉哲對此表達高度肯定，讚揚金城獅子會長年推動公益，並感佩施漢清前會長將對父親的敬愛昇華為實質奉獻，化思念為力量，透過勘查車捐贈提升城市防災韌性。他強調，有賴各界共同投入，方能打造更堅實、更有溫度的安全城市。消防局長李明峯亦指出，災情勘查車可協助第一時間掌握現場狀況，作為指揮調度關鍵依據，大幅提升反應速度與災後應變效能。

施漢清前會長於致詞中動情表示，父親一生奉公守分，堅守惜福感恩的信念，這次選擇在父親名義下捐車，是為傳承其慈愛精神與社會責任。他也感謝前任會長唐志浩積極牽線促成，讓這場「父愛X公益X消防」的合作順利成行。唐志浩除協助此次捐贈，也在現場提供200份滅火器造型防災宣導品，助力消防局推廣安全知識，展現獅子會提升全民防災意識的決心與行動力。