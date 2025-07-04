台南安南池王爺聖誕　７/12免費過七星平安橋、送壽麵平安紅圓

▲台南安南區什二佃南天宮舉辦池王爺聖誕慶典，免費提供七星平安橋祈福儀式與平安壽麵，吸引民眾參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆六月十八日是池府千歲聖誕，每年台南安南區什二佃南天宮便湧入大量信眾，2025今年慶典將於國曆7月12日（六）盛大登場，延續在地十餘年來的文化記憶與信仰傳承，推出免費「過七星平安橋」、淨油祈福、發送平安素食與壽麵紅圓等活動，邀市民一起沐浴神恩、祈求平安順利。

南天宮主委吳順德表示，南天宮自清光緒元年（1875年）創建至今逾140年，現廟貌歷經整修已逾60年，是台江地區木樑結構廟宇的代表之一。主祀池府千歲，同祀文衡聖帝、天上聖母等尊神，長年香火鼎盛，信眾遍及全台。近年經媒體報導與宮廟持續推廣，南天宮聖誕活動已成為台南重要的民俗節點之一，廣受親子家庭與外地信眾參與。

今年活動自上午9時起展開團拜祝壽大典，邀請各友宮交陪境及社團前來祝賀，現場並備有現煮平安紅湯圓，象徵團圓平安。下午2時30分起提供免費平安素食魯麵，供信眾「吃平安、補福氣」，下午3時起開放免費過七星平安橋、淨油消災、祈安賜福，深受大小朋友歡迎。晚上6時起夜遶晚境、7時30分起安排康樂歌舞、布袋戲與歌仔戲酬神演出，熱鬧整晚不間斷。

吳順德主委強調，正值暑假期間，活動特別歡迎家長帶孩子前來參加，不但能感受在地信仰文化，更能藉由平安橋祈求小孩健康長大、學業進步。南天宮誠摯邀請契子、各地信眾與顧問貴賓蒞臨，共同為池王爺祝壽，見證百年廟宇的歷史傳承與文化風華。