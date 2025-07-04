虎尾科大航空維修檢定25人結訓　百分百獲中華、星宇航空錄取

▲虎科大「航空器維修工程師結業式」，觀禮家長人數創歷屆新高，現場氣氛溫馨熱烈。（圖／虎科大航空維修中心提供）



記者游瓊華／雲林報導

航空維修人才再添生力軍！國立虎尾科技大學航空維修訓練中心於6月27日舉辦第6屆CAT B1.1證照檢定班結業典禮，共有25名學生順利結訓，且全數獲星宇航空、中華航空錄取，繼續寫下百分百就業率紀錄，成為產學合作典範。當天有超過200名業界代表與家長到場觀禮，場面熱絡，也創下歷屆最多觀禮人數。

虎科大航空維修訓練中心自2019年獲交通部民航局核准設立，是全台首家通過新制民航法規的B1類基礎訓練機構，訓練課程涵蓋飛機系統、結構、電子與實務操作，共2400小時訓練時數，學生通過學科與術科考核後，具備專業證照資格。

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結訓典禮由虎科大校長張信良主持，他感性表示，訓練中心不只教技能，更強調責任與使命感，為國內航空安全培育一線守護者。今年特別將過往於教室舉辦的結業式升級為隆重典禮，並邀請家長共襄盛舉，「是對孩子努力的最好肯定」。

航空產業界也大力支持。包括星宇航空、中華航空、長榮航太、美國聯合航空、飛特立航空、長異發動機維修公司等多家企業高層親臨現場，肯定虎科大學員的專業能力與實戰表現，多家業者也持續提供獎學金與高薪職缺，年薪上看百萬，吸引不少學生投入航空維修領域。

星宇航空機務處協理王志愷祝福學員以正面樂觀心態迎接挑戰；長榮航太協理鄭維和鼓勵大家「成為飛機的醫生」；華航行政主管廖資能則強調飛安重責，期勉學生將此視為全新起點。美國聯合航空修護督導林建志更透露，該公司去年度即錄取多名虎科大學生，並讚譽其表現優異。

今年觀禮的家長人數創新高。畢業生陳槥庭的母親感動地說，看到女兒穿上制服，站在台上侃侃而談，我真心為她驕傲。畢業生林揚諺的父親也表示，這兩年不僅學會技能，更培養了堅持與面對挑戰的勇氣，「這是一份值得的投資」。

▲虎科大培訓學生考取「航空器維修工程師」證照，25名完訓學員皆獲航空公司延攬。（圖／虎科大航空維修中心提供）