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澎湖嬰幼兒保溫箱再建功！凌天直飛高雄送早產兒就醫

▲澎湖嬰幼兒保溫箱再建功 凌天直飛高雄急送早產兒赴醫救命。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲離島醫療新里程碑，澎湖嬰幼兒保溫箱二度成功救援呼吸窘迫早產兒。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／澎湖報導

澎湖縣航空用嬰幼兒保溫箱再度發揮關鍵作用！昨（22日）下午三總澎湖分院成功將一名出生僅12小時、因呼吸窘迫亟需醫療的早產兒緊急後送至高雄榮總，為新生命爭取寶貴治療時間。這具保溫箱設備由澎湖縣衛生局局長陳淑娟於2022年爭取採購，並由縣政府編列預算購置，配置於三總澎湖分院小兒加護病房，以備不時之需。

22日下午18時，澎湖駐地的凌天航空接獲衛福部空中勤務審查中心下令，協助三總澎湖分院執行緊急醫療後送任務。為確保病童安全，醫院除派出小兒加護病房護理師林怡君隨行，與凌天航空隨機醫護人員共同照護，也啟用航空用嬰幼兒保溫箱，並搭配航空定量空針幫浦於飛航途中穩定供藥。

此次任務為該型保溫箱通過適航認證後的第2起實際運用案例，執行駕駛劉寶琳亦是第二次操作保溫箱執行後送。為爭取時間，他向航管單位申請目視飛行（VFR），從澎湖機場一路直飛高雄機場，全程爭分奪秒。航機於18時46分起飛，並於19時21分安全降落高雄。

隨機醫護由凌天航空嬰幼兒保溫箱適航認證測試官陳萬昇主任親自執行。他表示，每次任務執行過程都從病患及家屬身上學習許多寶貴經驗，未來公司也將建立完整的「航空嬰幼兒後送流程」，供相關單位參考使用，持續提升離島地區嬰幼兒緊急醫療後送品質與效率。

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