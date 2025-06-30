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2025「全球最安全航空」出爐！　台灣這間擠進前10名

▲▼ 紐西蘭航空 (Air New Zealand)。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 紐西蘭航空連續多年奪得「最安全航空」的美名。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布今年「最安全航空公司」排名，紐西蘭航空奪下冠軍，而台灣的長榮航空也位列第9名，成為我國唯一上榜的航空公司。

根據今年評分，全球最安全航空公司第一名為紐西蘭航空，第二名為澳洲航空，而國泰航空、阿聯酋航空與卡達航空並列第3名。AirlineRatings.com執行長彼得森（Sharon Petersen）坦言，第1名與第2名只差了1.5分，「紐西蘭航空更年輕的機隊，使它今年比澳航更具優勢。」

▲▼長榮航空。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空位列全球最安全航空第9名。（圖／長榮航空提供）

而在廉航方面，香港快運躍居榜首，捷星航空、瑞安航空緊追其後。

AirlineRatings.com今年一共評比385間航空公司，安全考量因素包括機隊年齡、安全紀錄、審計結果、事故應對、機師培訓。

與此同時，未能通過國際安全審計，或者面臨未解決事故的航空公司，都會被自動排除在外。因此，儘管新加坡航空（Singapore Airlines）和荷蘭皇家航空（KLM）都仍是七星級航空公司，卻因為近期的安全事件，未能進入今年的榜單。

▼國泰航空與阿聯酋、卡達航空並列第3名。（圖／國泰航空提供）

▲▼國泰航空。（圖／國泰航空提供）

2025年全球10家「最安全航空公司」

1、紐西蘭航空（Air New Zealand）

2、澳洲航空（Qantas）

3、國泰航空（Cathay Pacific）

4、卡達航空（Qatar Airways）

5、阿聯酋航空（Emirates）

6、維珍澳洲航空（Virgin Australia）

7、阿提哈德航空（Etihad Airways）

8、全日空（ANA）

9、長榮航空（EVA Air）

10、大韓航空（Korean Air）

▼該網站也推出廉航排名。（示意圖／CFP）

▲▼機場,搭飛機,旅行,旅客。（圖／CFP）

2025年全球10家「最安全廉航公司」

1、香港快運航空（HK Express）

2、捷星集團（Jetstar Group）

3、瑞安航空（Ryanair）

4、易捷航空（easyJet）

5、邊疆航空（Frontier Airlines）

6、亞洲航空（AirAsia）

7、威茲航空（Wizz Air）

8、越捷航空（VietJet Air）

9、西南航空（Southwest Airlines）

10、沃拉里斯航空（Volaris）

 
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