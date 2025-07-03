3國籍航空7/7起調漲燃油附加費　長程單趟增189元

▲中華航空、長榮航空及星宇航空7月7日起調漲台灣出發行程所收取的航空客運燃油附加費。（資料照／桃機公司提供）

記者周湘芸／台北報導

航空燃油附加費隨國際油價波動，依據中油公司7月公告國際航空燃油價調整，中華航空、長榮航空及星宇航空皆公告，7月7日起調整台灣出發行程所收取的航空客運燃油附加費，短程航線每航段收取17.5美元（約台幣508元），增加2.5美元（約台幣73元）；長程航線每航段45.5美元（約台幣1320元），增加6.5美元（約台幣189元）。

目前國籍航空公司國際航線客運燃油附加費收取標準，是依據中油公司國際航空燃油公告牌價變化調整，並報請民航局備查。上回調整價格為今年5月8日，短程航線每航段15美元，調降2.5美元；長程線每航段39美元，調降6.5美元。

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中油公司7月公告航空燃油每桶價格92.99美元，及基準油價每桶40美元。華航、長榮及星宇也公告調漲燃油附加費，7月7日起短程航線（包含香港航線）每航段收取17.5美元，增加2.5美元；長程航線每航段45.5美元，增加6.5美元。

根據各航空公告，華航去年7至12月客機燃油成本占營業支出比例27.1%，根據最新中油油價公告，每運送一名長、短航線旅客，新增燃油成本支出分別為191.49美元與41.29美元，扣除奉准徵收的附加費後，公司自行吸收部分占新增燃油成本支出的76%與58%。

長榮航空去年7至12月客機燃油成本占營業支出比例33.70%，根據最新中油油價公告，每運送一名長、短航線旅客，新增燃油成本支出分別為250.48美元與41.92美元，扣除奉准徵收的附加費後，公司自行吸收部分占新增燃油成本支出的82%與58%。

星宇航空去年7至12月客機燃油成本占營業支出比例27.29%，根據最新中油油價公告，每運送一名長、短程航線旅客，新增燃油成本支出分別為98.46美元與19.46美元，扣除奉准徵收的附加費後，公司自行吸收部分占新增燃油成本支出的75%與52%。