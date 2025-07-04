　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

媒體刊「無碼」公文　陳智菡質疑：檢察官出手亂帶風向？

▲陳智菡主持「民進黨窮到只剩共諜？」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立院黨團主任陳智菡。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

有媒體爆料，北市都發局2020年曾簽專呈給時任市長的柯文哲，請求核示是否將京華城陳情案送都委會研議，時任副市長彭振聲去年9月向檢廉供稱該公文的「當否?」是柯劃除。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡質疑，該公文主旨是「京華城因為被刪除原允建樓地板面積（120284.36平方公尺）」，京華城想「爭取維持原規定」，但最終都委會仍維持刪除，質疑是否檢察官出手在亂帶風向？連黨報都敢騙。

陳智菡說，這幾天各家民進黨央視黨報急著出動，想洗掉自己滿手的鮮血，開始批鬥都是因為柯文哲卸責給彭副，才釀成憾事。但事實上，柯P不知道在法庭上質問了檢察官幾次，「彭振聲到底犯了甚麼法」、「違背哪條法令？」

陳智菡指出，彭振聲只是主持第783次都委會的主席、送公展是柯市長同意，容積是否發放是都委會委員的「共識決」，全都是按照法定流程通過，何來明知違法而為之的圖利罪？柯文哲堅持他跟他的同僚都是清清白白，多次幫彭副喊冤。

「是一堆無良的媒體跟著檢調的錯誤訊息，未審先判、用最狠毒的謠言殺人。」陳智菡說，起訴書說「共識決」就是串供、全案都是柯文哲一手主導，彭副執行。彭副或許是被反覆訊問到受不了，吐出一句「當初應該要表決」的呢喃與自我質疑，但諷刺的是，在彭振聲所主持的99.99%多達兩百多場的都委會會議，只有一場是舉手表決，其他全都是委員依照委員多數共識通過。

陳智菡直言，檢調不聽、媒體不聽，就是要把柯文哲、彭振聲推進絕境深淵，什麼ATM洗錢、什麼財產來源不明、什麼八大金庫，鬧得滿城風雨，如今再也沒有下文。黨媒先放火，現在開始裝無辜，彷彿縱火者看著大火，跑到旁邊當路人亂指認嫌犯，虛情假意幫彭副申冤找兇手，「別裝了，你們這些媒體、檢察官還有那些市議員們，都逃不掉」。

陳智菡說，昨天《自由時報》還出了一則「獨家」，一位神通廣大的「讀者」提供「原版公文」，說都發局曾在2020年上簽給柯P，請求核示是否將京華城陳情案送都委會研議，並質疑柯文哲刪掉公文中「當否？」二字，讓京華城案一路開綠燈，彭副則留下這份公文自保。

陳智菡直言，這個指控斷章取義。首先，送研議就是「研議」，送研議犯甚麼法？其次，109年4月6日都發局簽呈的公文主旨是「京華城因為被刪除原允建樓地板面積（120284.36平方公尺）」，想「爭取維持原規定」，因為京華城來陳情，都發局才再送都委會研議。 最最重要的是，都委會還是「維持刪除京華城樓地板面積保障」，怎麼不解釋成是柯文哲是蓋章開綠燈，刪掉了京華城的原有權利？當否刪不刪，有差嗎？還是自由是想幫京華城申冤？罵柯文哲是刪除京華城權益的酷吏？

陳智菡還發現，目前外界看得到的公文，連簡舒培手上都是被遮蔽的版本，但該位「讀者」怎麼這麼神通廣大有「無碼」零遮蔽版？敢問又是哪位公訴檢察官出手在亂帶風向？真是壞透了，連黨報都敢騙。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
583 3 6618 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大同醫院天坑兇手抓到了！害斷水電　市府怒：全面停工
快訊／大雷雨炸3縣市　持續1.5小時
神隱2月首發文！　陳大天道歉「人生搞砸了」
汽機車轉彎「多遠要打燈？」　做錯罰3600
辣妹詐團女首腦騙走3美男1.5億！　還盜「車模界林志玲」身分
「一回家就開」錯了！　專家曝吹冷氣NG五習慣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

立法三讀修正公平會組織法　公平會委員只能連任一次、刪延任條款

林右昌赴花蓮宣傳大罷免　傅崐萁回擊：別玷汙鄉親善良單純的耳朵

郭智輝兒子遭曝是崇越股東　國民黨團質疑民進黨：大賺紅錢搞雙標

自宅轉做倉儲恐釀公安問題　北市商業處允強化宣導管理

大罷免先大和解　曹興誠授旗31罷團、邀林右昌登台致詞

政院要業者「軍人節給國軍優惠」　黃國昌轟：鴨霸行徑必遭唾棄

「兩岸都是中國人」交流不會因打壓退縮　馬英九：去中化荒誕可笑

大罷免遶境！曹興誠授旗31罷團　號召藍綠成為「保台香燈腳」

媒體刊「無碼」公文　陳智菡質疑：檢察官出手亂帶風向？

台中5死命案！盧秀燕：已是國安問題　要求警方辦到底查真相

【台中豐原1家5口命案】夫妻收拾打烊最後身影曝！

當你打給頑童演唱會的客服　結果是瘦子接電話

【1家5口悲劇】連2天被追債輕生！ 空軍女婿痛見妻最後一面

【機長太帥】暴雨中「單輪著陸」神操作，機場眾人歡呼

【悲催瞬間】台中1家5口同亡！招魂一度進不了門

【最美的風景】騎士見抗癌玉蘭花伯秒掏錢買花！兩人互動溫暖全場

【末日感濃濃】葡萄牙海灘驚見怪雲壟罩！　遊客見狀全嚇傻急撤

【飛韓國大出包】行李箱遭海關上鎖，2樣物品成罪魁！

【這能免費看嗎】檸檬偷襲李珠珢結果慘遭反擊XDD

【豐原5口命案關鍵人曝】台中議員：大女兒的美容院同學涉嫌重大

立法三讀修正公平會組織法　公平會委員只能連任一次、刪延任條款

林右昌赴花蓮宣傳大罷免　傅崐萁回擊：別玷汙鄉親善良單純的耳朵

郭智輝兒子遭曝是崇越股東　國民黨團質疑民進黨：大賺紅錢搞雙標

自宅轉做倉儲恐釀公安問題　北市商業處允強化宣導管理

大罷免先大和解　曹興誠授旗31罷團、邀林右昌登台致詞

政院要業者「軍人節給國軍優惠」　黃國昌轟：鴨霸行徑必遭唾棄

「兩岸都是中國人」交流不會因打壓退縮　馬英九：去中化荒誕可笑

大罷免遶境！曹興誠授旗31罷團　號召藍綠成為「保台香燈腳」

媒體刊「無碼」公文　陳智菡質疑：檢察官出手亂帶風向？

台中5死命案！盧秀燕：已是國安問題　要求警方辦到底查真相

立法三讀修正公平會組織法　公平會委員只能連任一次、刪延任條款

香港擬立法設同性伴侶登記制　雙方須在海外先註冊結婚

驚天匯兌黑幕！通緝犯潛大馬15年爽當房仲　 6千萬贓款流向曝

觀光署擬洽遊樂區推軍人常態優惠　業者：盼有相關補貼

林右昌赴花蓮宣傳大罷免　傅崐萁回擊：別玷汙鄉親善良單純的耳朵

台南安南池王爺聖誕　７/12免費過七星平安橋、送壽麵平安紅圓

準備好末日救難包　Lulu凍卵後急著找精主

郭智輝兒子遭曝是崇越股東　國民黨團質疑民進黨：大賺紅錢搞雙標

快訊／大雷雨炸3縣市　持續1.5小時

防詐騙教育不可或缺！　嘉義地檢署舉辦青少年法律營

【心臟爆擊】 #李珠珢 露小蠻腰甜美應援！

政治熱門新聞

普發現金？4100億特別條例今將闖關

航空後換餐飲？業者證實經部來電要「軍人優惠」

快訊／急轉彎！普發現金再等等　「藍白沒共識」暫緩處理特別條例

劉世芳下令內政部同仁刪小紅書等5款APP　建議回復原廠設定清除

法務部快看！青鳥曾做藍委遺照、喊槍斃黃國昌

黃暐瀚：彭振聲翻供「事情就大了」　柯文哲已經起訴就應該交保

罷團買公車廣告　鶄：不投罷免沒資格搭

台中5死命案　盧秀燕：已指示辦到底

罷團女志工街頭遭毆！「文山退葆」譴責賴士葆

中選會公布了！　7/26「24藍委、高虹安罷免投開票所」開放線上查詢

小草喊投誠解放軍　綠民代：該取消1權利

曝「法國核電廠因高溫降載」　台大教授遭小草出征「沒知識」

協商中柯建銘電話狂響　傅崐萁亮手機自清

「死的不是你家人」！陳佩琪怒轟司法兇殘

更多熱門

相關新聞

「領導者喊團結事實是不團結的」　呂秀蓮：賴清德該設想包容藍白

「領導者喊團結事實是不團結的」　呂秀蓮：賴清德該設想包容藍白

總統賴清德近日展開「團結國家十講」，但前四講內容卻引起藍白陣營的不滿。對此，前副總統呂秀蓮3日表示，這好像一件衣服穿起來都不錯，只是有個地方有小毛病，大家都挑那個小毛病，如果可以理性專業的討論也滿好的。但她也認為，領導者喊團結，事實上是不團結的，當人民喊團結的時候，才是覺得非團結不可，所以賴清德該設想，如何是由民眾說「我們要團結」，而且是藍綠白共同團結，這中間必須要妥協、要讓步，這才是民主的內涵。

詐騙奪豐原5命！　民眾黨團要求卓榮泰打詐專報逕付二讀

詐騙奪豐原5命！　民眾黨團要求卓榮泰打詐專報逕付二讀

民眾黨團守夜搶排案竟不是要處理特別條例　詐騙猖獗先邀卓榮泰報告

民眾黨團守夜搶排案竟不是要處理特別條例　詐騙猖獗先邀卓榮泰報告

中選會公布了！　7/26「24藍委、高虹安罷免投開票所」開放線上查詢

中選會公布了！　7/26「24藍委、高虹安罷免投開票所」開放線上查詢

中國策畫衝撞蕭美琴　綠黨團提案立院譴責北京並要求立刻道歉

中國策畫衝撞蕭美琴　綠黨團提案立院譴責北京並要求立刻道歉

關鍵字：

柯文哲民眾黨彭振聲

讀者迴響

熱門新聞

獨／台中五口亡！母向20年好友吐露：一切都完了

豐原五口命案嫌疑犯曝光　大女兒的美容院同學

普發現金？4100億特別條例今將闖關

豐原五口遭詐輕生！律師曝1招可救：別想不開

台中5死命案...大女兒「美容院同學」店面曝

3食物別天天吃　小心腎臟悄悄壞掉

歐洲最新預測　準丹娜絲增強西修轉彎侵台

豐原5口悲劇　夫妻全年無休打拚10多年

妻來台第4天跑了　夫報警一查竟有接應

獨／「不太想活」小女兒到職5天就曝死意

準丹娜絲可能達中颱「西岸北上」機率增　粉專曝風雨最大時段

台中五口同亡招魂一度受阻　全家牌位同放謝籃

快訊／日氣象廳發烈風警報！丹娜絲估24小時生成　路徑貫穿台灣

快訊／川普：各國8月1日開始交關稅

台中五口同亡！債主登門討500萬壓垮5命

更多

最夯影音

更多

【台中豐原1家5口命案】夫妻收拾打烊最後身影曝！

當你打給頑童演唱會的客服　結果是瘦子接電話

【1家5口悲劇】連2天被追債輕生！ 空軍女婿痛見妻最後一面

【機長太帥】暴雨中「單輪著陸」神操作，機場眾人歡呼

【悲催瞬間】台中1家5口同亡！招魂一度進不了門

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面