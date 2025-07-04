媒體刊「無碼」公文　陳智菡質疑：檢察官出手亂帶風向？

▲民眾黨立院黨團主任陳智菡。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

有媒體爆料，北市都發局2020年曾簽專呈給時任市長的柯文哲，請求核示是否將京華城陳情案送都委會研議，時任副市長彭振聲去年9月向檢廉供稱該公文的「當否?」是柯劃除。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡質疑，該公文主旨是「京華城因為被刪除原允建樓地板面積（120284.36平方公尺）」，京華城想「爭取維持原規定」，但最終都委會仍維持刪除，質疑是否檢察官出手在亂帶風向？連黨報都敢騙。

陳智菡說，這幾天各家民進黨央視黨報急著出動，想洗掉自己滿手的鮮血，開始批鬥都是因為柯文哲卸責給彭副，才釀成憾事。但事實上，柯P不知道在法庭上質問了檢察官幾次，「彭振聲到底犯了甚麼法」、「違背哪條法令？」

陳智菡指出，彭振聲只是主持第783次都委會的主席、送公展是柯市長同意，容積是否發放是都委會委員的「共識決」，全都是按照法定流程通過，何來明知違法而為之的圖利罪？柯文哲堅持他跟他的同僚都是清清白白，多次幫彭副喊冤。

「是一堆無良的媒體跟著檢調的錯誤訊息，未審先判、用最狠毒的謠言殺人。」陳智菡說，起訴書說「共識決」就是串供、全案都是柯文哲一手主導，彭副執行。彭副或許是被反覆訊問到受不了，吐出一句「當初應該要表決」的呢喃與自我質疑，但諷刺的是，在彭振聲所主持的99.99%多達兩百多場的都委會會議，只有一場是舉手表決，其他全都是委員依照委員多數共識通過。

陳智菡直言，檢調不聽、媒體不聽，就是要把柯文哲、彭振聲推進絕境深淵，什麼ATM洗錢、什麼財產來源不明、什麼八大金庫，鬧得滿城風雨，如今再也沒有下文。黨媒先放火，現在開始裝無辜，彷彿縱火者看著大火，跑到旁邊當路人亂指認嫌犯，虛情假意幫彭副申冤找兇手，「別裝了，你們這些媒體、檢察官還有那些市議員們，都逃不掉」。

陳智菡說，昨天《自由時報》還出了一則「獨家」，一位神通廣大的「讀者」提供「原版公文」，說都發局曾在2020年上簽給柯P，請求核示是否將京華城陳情案送都委會研議，並質疑柯文哲刪掉公文中「當否？」二字，讓京華城案一路開綠燈，彭副則留下這份公文自保。

陳智菡直言，這個指控斷章取義。首先，送研議就是「研議」，送研議犯甚麼法？其次，109年4月6日都發局簽呈的公文主旨是「京華城因為被刪除原允建樓地板面積（120284.36平方公尺）」，想「爭取維持原規定」，因為京華城來陳情，都發局才再送都委會研議。 最最重要的是，都委會還是「維持刪除京華城樓地板面積保障」，怎麼不解釋成是柯文哲是蓋章開綠燈，刪掉了京華城的原有權利？當否刪不刪，有差嗎？還是自由是想幫京華城申冤？罵柯文哲是刪除京華城權益的酷吏？

陳智菡還發現，目前外界看得到的公文，連簡舒培手上都是被遮蔽的版本，但該位「讀者」怎麼這麼神通廣大有「無碼」零遮蔽版？敢問又是哪位公訴檢察官出手在亂帶風向？真是壞透了，連黨報都敢騙。