中國策畫衝撞蕭美琴　綠黨團提案立院譴責北京並要求立刻道歉

▲副總統蕭美琴。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

副總統蕭美琴去年出訪捷克期間，被中國外交官追車跟監騷擾，甚至密謀衝撞座車。捷克參議院外交、國防暨安全委員會主席費雪（Pavel Fischer）受訪時透露，他已明確呼籲捷克外交部驅逐涉案（中國）外交官。而今（4）日立法院會中，民進黨團提案指出，立法院代表台灣2300萬人民對此提出強烈抗議，爱建請院會作成決議：嚴正譴責北京當局這種跨國恐怖主義行徑，並要求中華人民共和國政府應立即對我國及國際社會公開道歉，且承諾停止一切在國際社會中針對我國官員及人民的騷擾、恐嚇與暴力行動。

經過長時間調查，捷克軍情局近日證實，我國副總統蕭美琴去年甫當選出訪捷克期間，中國外交官跟監騷擾施壓，甚至密謀衝撞蕭美琴座車進行恐嚇。「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）、美國眾議院外交委員會和中國特別委員會、日本前防衛副大臣中山泰秀等都發聲譴責中國行徑。國民黨則質疑是配合大罷免，藍委廖先翔更訕笑，「有點遜欸！這麼簡單的碰撞都做不成」。

立法院今日召開院會，對於衝撞情事，民進黨團今提案指出，本院民進黨團針對捷克軍事情報單位近日證實，我國副總統蕭美琴於2024年3月訪問捷克期間，遭中國駐捷克大使館外交人員跟監，並預謀以車輛追撞等暴力，攻擊我國副總統。中國政府此不法行徑不僅粗暴違反《維也納外交關係公約》，更對我國副元首人身安全帶來嚴重威脅，中華民國立法院代表台灣2300萬人民對此提出強烈抗議。爱建請院會作成決議：嚴正譴責北京當局這種跨國恐怖主義行徑，並要求中華人民共和國政府應立即對我國及國際社會公開道歉，且承諾停止一切在國際社會中針對我國官員及人民的騷擾、恐嚇與暴力行動。

提案說明，作為國際社會與區域負責任的成員，中華民國元首、副元首，以及政府官員的國際訪問、交流，是我國作為主權國家不可剝奪的權利，台灣對於國際社會的積極參與與貢獻，更受到國際社會的歡迎與支持，北京當局的一再以此為藉口，以軍事挑釁、暴力威脅為手段，意圖阻止我國與世界往來，不僅傷害台灣人民感情，破壞區域的和平與穩定，更是對國際秩序的公然挑釁。

提案內容強調，立法院應無分朝野，共同守護台灣主權與民主價值，對抗中國的威脅與滲透，確保國家安全與社會安定，為台灣的未來奠定堅實基礎。面對中國持續的滲透、統戰與威脅，立法院也應加速各項國家安全法制改革的推動。參考主要民主國家經驗與法制，強化反滲透、反間諜及保護關鍵技術等相關法案，全面提升國家安全防衛能力，遏制威權集團的不斷滲透與破壞，保障我國民主自由與人民安全，並協力所有理念相近國家，共同確保台海及區域的安全穩定」。是否有當，敬請公決。