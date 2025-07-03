氣象署教戰「海嘯警報逃生4重點」　勿在第1波結束後立刻折返

記者周湘芸／台北報導

曾精準預言311強震的日本漫畫家龍樹諒在《我所看見的未來》夢見日本將在7月5日發生大地震，而鹿兒島外海吐噶喇群島近期也發生逾900起地震。中央氣象署今在臉書「報地震 - 中央氣象署」提出4項海嘯因應措施，包括逃往高處、內陸、尋找堅固建築物避難、爬上相對較高的固定物，且不要在第一波海嘯結束後立刻折返原地。

▲鹿兒島外海吐噶喇群島近2周已發生多起地震。（圖／翻攝日本氣象廳網站）

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氣象署今指出，不管7月5日的地震預言有沒有成真，對災害多一份關心、早一步準備，總是好事，如果真的遇上海嘯來襲，台灣海嘯預警可能透過電視、廣播、手機細胞廣播訊息等管道發布，一旦收到海嘯警訊或海嘯警報，民眾務必立刻往高處、往內陸移動，並找堅固建築物避難或爬上較高固定物。

氣象署今也提出4項海嘯因應措施：​

1.往高處：若你所在的位置附近正好有高樓或山坡，請往高處移動，建議待在3層樓（高約10公尺）以上的區域，靜靜等待警報解除。

2.往內陸：若附近沒有高處，請往內陸移動，盡量遠離海岸線，短程移動不建議開車，以免塞車、影響逃生，或是連人帶車被海嘯捲走。

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3.找堅固：若來不及往高處或內陸移動，建議就地尋找堅固的建築物避難，並且盡可能打開所有門窗，減少海嘯對建築物的衝擊。

4.抓牢固：若不幸落入水中、遭海嘯沖走，請保持冷靜，抓住大型漂浮物，或是想辦法爬上附近相對較高的固定物，等待後續救援。

▲中央氣象署今在臉書「報地震 - 中央氣象署」提出4項因應措施。（圖／氣象署）

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氣象署提醒，絕對不要在第一波海嘯結束後立刻折返原地，因為可能還會有第二波、第三波海嘯，且不一定是幾分鐘內就會襲來，也可能間隔長達數小時，因此建議民眾持續關注氣象署海嘯資訊，等到「海嘯警報解除」或「海嘯警訊解除」的消息發布後，再返回原處。

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氣象署也說，海水退去後，若發現遭海嘯沖毀的設施或建築物，勿隨意接近，以免倒塌造成二次傷害。此外，收到海嘯預警後，千萬不要出於好奇前往岸邊觀浪，或是專程跑回家收拾財產，以免耽誤逃生時間。