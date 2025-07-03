7月5日末日倒數？　資深地震專家1句話打臉

▲店家在漫畫《我所看見的未來》旁邊張貼銷售標語，寫著「信不信由你」 。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日本7月5日將發生強震海嘯的傳言在網路上瘋傳，甚至衝擊旅遊業，部分航空公司取消從香港飛往日本的航班。對此，東京大學教授蓋勒直言，即便是基於科學的地震預測也不可能如此準確，打臉網路上的災難預言傳聞。

路透報導，日本今年觀光客人數創下歷史新高，4月390萬人次的紀錄刷新單月最高紀錄，但由於日本即將發生災難的謠言瘋傳，香港5月份前往日本的人數較去年同期下滑11%。

香港旅行社「東瀛遊」的Steve Huen表示，相關謠言造成重大衝擊，公司內部與日本相關的業務腰斬。經常前往日本旅行的28歲香港居民Branden Choi稱，他確實因為日本即將發生大災難的傳聞，對於出國旅行感到猶豫，「如果可以的話，我可能會把行程延到9月以後」。

東京大學教授蓋勒（Robert Geller）早在1971年就在研究地震學，但他直言，即便是以科學為基礎的地震預測也不可能如此準確，「在我科學研究生涯所歷經過的地震預測之中，沒有一次與實際情況接近」。

「2025年7月5日將有大地震侵襲日本」的說法，其實出自日本漫畫家龍樹諒過去出版的作品。龍樹諒1999年出版的漫畫《我所看見的未來》中，記錄了多個她在夢中見到的畫面，包括曾精準預測2011年311東日本大地震，後來在出版重製版時，她又公開了一個關鍵夢境，提到「2025年7月5日」將發生大規模地震，震央位於台灣、菲律賓與日本三地交界的海域，還伴隨巨大海底爆炸與海嘯。

不過，龍樹諒本人已多次澄清，她並非預言家，漫畫只是根據夢境內容創作，而夢中出現的日期「不代表現實中會發生事件」。她也強調，「7月5日不一定會發生大事」，希望外界不要過度解讀。