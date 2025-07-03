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社會 社會焦點 保障人權

最後身影！豐原軍用品店老闆周一晚收拾打烊　3天後5口陳屍住處

記者白珈陽、許權毅／台中報導

台中市豐原區王姓1家5口昨晚（2日）被發現陳屍家中，初步了解，王家疑落入「代購黃金」假投資詐騙陷阱，房產、車子都抵押出去，並疑似還有其他債務，一家人因此走上絕路。據查，王家夫婦在透天厝租屋處經營軍用品店，根據住家監視器畫面顯示，夫妻倆最後一次現身是在6月30日晚間，當時正在門口準備收店，孰料這竟會是王家人的最後身影。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲王家夫婦最後身影曝光。（圖／民眾提供）

附近鄰居說，王姓父妻經營的軍用品店約上午9時許開店，晚間9時30分左右收店；王男平常會在店前乘涼，禮拜一（6月30日）當天還沒有異狀，晚上也有看到他們打烊，沒想到竟發生憾事。

▲▼豐原全家5口輕生原因曝，代購黃金被詐數千萬。（圖／記者許權毅攝）

▲豐原一家5口輕生原因，疑似是代購黃金被詐上千萬。（圖／記者許權毅攝）

鄰居說，後續因接連兩天王家都無人出入，兒子、女兒也都沒上班，陸續有公司主管前往王家查看，但都大門深鎖，直到昨晚大家覺得拖下去不是辦法，循線聯繫房東到場，並通知鎖匠將門鎖撬開，才成功打開門，發現王家人陳屍在房子二樓靠後、無門窗房間。

本案發生在昨日晚間，王姓屋主連同妻子、大女兒、二女兒、小兒子都被發現倒臥房內，已明顯死亡，今天檢察官率法醫相驗，死因為一氧化碳中毒引發呼吸衰竭死亡，家屬無意見，檢察官將遺體發還。

初步了解，王姓大女兒加入代購群組，自己先刷卡購買黃金，透過中間人交給對方，對方連同費用、數千元手續費再匯給她，大女兒覺得有利可圖，全家人都陸續加入代購，後來驚覺遇上詐騙集團，逐漸陷入債務無底洞，光房子就設定抵押800萬，以及4張共2百萬元支票，王家人曾2度向外求助，也約好法律服務，不料卻仍傳出惡耗。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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