辦簽證6千元？旅遊達人曝「簽證詐騙手法」：比機票詐騙更可怕

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

機票訂好了、飯店也搞定了，才發現忘了辦簽證！這時急著上網搜尋「某國簽證」，點進第一個看起來專業又有中文說明的網站，小心可能有詐！機票獵人蓋瑞哥近日發文，提醒旅人小心「山寨簽證網站」，因為比機票詐騙更可怕，「他們不是在賣簽證，而是在賣你的焦慮和懶惰！」

蓋瑞哥指出，這些山寨網站通常用漂漂亮亮的界面包裝自己，看起來像是官方單位，其實根本不是。他們靠著「你不想麻煩」來賺錢，幫你把資料複製貼上到官方網站，再向你收一筆「高到離譜」的服務費，例如越南電子簽證官方費用明明只有25美元（約台幣721.4元），這類網站卻可能開價79美元（約台幣2279.62元），甚至高達200美元（約台幣5771.2元）。

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更嚴重的是，還有些網站根本是詐騙集團設的釣魚網站，除了騙你的錢，還會偷你的姓名、護照號碼、信用卡資料，導致被盜刷、被冒名開戶等後果，蓋瑞哥形容「這才是更大的危害！」

那怎麼分辨這些山寨網站？他也提供三大招：「1. 留意搜尋結果旁的『贊助』字樣，並進一步確認網址！」「2. 收費金額，跟官方價格兜不攏」、「3. 販賣同捆包或過度推銷額外服務」。

最後，蓋瑞哥還給出大絕招，「最保險的做法，就是上『外交部領事事務局』官網查詢各國簽證官方資訊」，雖然是最笨的方法，但也是最聰明的。畢竟多花點時間研究，不如花大錢懊悔來得划算。

貼文引發熱議，不少人都曾有類似經驗，「本人就遇過美簽…真的著急之下就會亂點網站！害我立馬止付那張信用卡」、「我遇過火車票的！我的錢包」、「上次泰國TDAC我就遇到假的-_-」、「我再三週要去坦尚尼亞，從外交部連結的網站辦理簽證大約51美金（約台幣1471.66元），伙伴找錯這種，花了1800元美金（約台幣51940.8元）。」