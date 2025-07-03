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黃偉哲領軍形象片開跑！　「100亮點主題月」熱力登場

▲台南市長黃偉哲與歌手楊淨宇共同拍攝「100亮點」主題影片，邀大家今夏一起「暑」於台南。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲與歌手楊淨宇共同拍攝「100亮點」主題影片，邀大家今夏一起「暑」於台南。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣觀光「100亮點環島月月Party」活動熱力延燒，7月迎來「台南主題月」！市府推出「玩轉台南百樣精採」系列活動，從攝影比賽、消費贈禮、合作店家優惠、旅遊套裝行程，到夏日音樂節現場抽好禮，更有機會抽中iPad Air、住宿券、文創商品等超過15萬元大獎，邀請全國民眾今夏「暑」於台南，清單一站玩不完！

▲台南市長黃偉哲與歌手楊淨宇共同拍攝「100亮點」主題影片，邀大家今夏一起「暑」於台南。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，市府積極回應中央「100亮點」活動，串聯六大亮點景點推出豐富行程與活動內容，不僅邀請全國媒體與自媒體來台南取材推廣，更親自與療癒系歌手楊淨宇共同拍攝形象影片，影片中走訪台南古蹟、小巷、漁光島夕陽與在地小吃，以男主角身分邀請全國家長與遊客：「今夏帶孩子來台南旅行，感受台南真的好美！」

▲台南市長黃偉哲與歌手楊淨宇共同拍攝「100亮點」主題影片，邀大家今夏一起「暑」於台南。（記者林東良翻攝，下同）

觀旅局長林國華說明，7月主題月活動涵蓋六大亮點景點周邊共35家店家合作推出優惠，消費即可獲限量帆布袋，還可參加「亮點即時樂」點數加倍活動，有機會將iPad Air、住宿券、餐券帶回家。暑期最嗨的「台南夏日音樂節」活動現場也設定夏季抽抽樂，民眾可抽到魚頭君玩偶、U型枕、漁夫帽等台南限定文創好禮。

▲台南市長黃偉哲與歌手楊淨宇共同拍攝「100亮點」主題影片，邀大家今夏一起「暑」於台南。（記者林東良翻攝，下同）

此外，為吸引更多族群參與，市府也媒合旅行社規劃42梯次高CP值套裝遊程，針對親子、銀髮及跟團旅人設計多樣行程，參加指定場次可獲精美小物。愛拍照的攝影好手也別錯過主題攝影比賽，即日起至7月31日開放報名投稿，為台南留下專屬你的美好畫面。

▲台南市長黃偉哲與歌手楊淨宇共同拍攝「100亮點」主題影片，邀大家今夏一起「暑」於台南。（記者林東良翻攝，下同）

觀旅局補充，此次市長黃偉哲與歌手楊淨宇合作的形象影片已上架至台南旅遊粉絲團，網友反應熱烈：「太美了！」「已經開始安排台南行！」、「音樂節+芒果節不能錯過！」成為7月主題月的暖身重點。接下來包括七股海鮮節、國際芒果節、U12世界盃棒球賽、藝術節等活動接續登場，邀請全國朋友一起來台南共享夏日盛典。

台南旅遊網： http://www.twtainan.net/
臉書粉絲團「台南旅遊」：https://www.facebook.com/traveltainan
100亮點活動網站： https://event.jwimarketing.com/Tainan100/

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