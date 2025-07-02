台南非營利幼兒園啟動「佮飛做夥耍」　黃偉哲驚喜現身陪玩送禮

▲市長黃偉哲1日驚喜現身市府大廳，參與非營利幼兒園哈密瓜班「佮飛做夥耍」實作活動，與孩子一起動手研究飛機發射器（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府員工子女非營利幼兒園哈密瓜班，1日在市府一樓大廳舉辦「佮飛做夥耍」創意實作活動，孩子們結合生活經驗設計飛機發射器，解決「飛不遠」的日常難題，現場不僅熱鬧可愛，更是一次從「玩中學、做中思」的課程成果展，市長黃偉哲驚喜現身與小朋友一起動手實驗，還貼心分送小禮物，氣氛溫馨熱絡。

黃偉哲表示，「玩」是孩子最自然的學習方式，這次活動讓他深刻感受到孩子們透過觀察、思考與合作，自主發現問題、動手解決挑戰的過程，是非常珍貴的學習歷程。他也特別肯定幼兒園團隊用心規劃，把生活中的小困擾轉化為富含創意與教育意義的學習活動，讓每位孩子都能在探索中成長、在互動中學會表達與自信。

教育局長鄭新輝指出，此次主題活動源自孩子們在日常遊戲中發現「飛機飛不遠」的問題，經由師生共同設計，發展出寶特瓶、氣球、紙片、竹筷子等四種發射器。每位孩子都成為自信的小小關主，邀請家長與現場來賓體驗挑戰，展現主動學習、勇於表達的態度，讓教學成果自然展現於互動中。

非營利幼兒園園長王迺鈞補充，孩子們透過「做中學」與公開展示，不僅建立自信，更促進親師生及社區之間的良性互動。哈密瓜班也期待未來能有更多類似機會，把創意與學習帶入生活、分享給更多人。

教育局表示，此活動展現非營利幼兒園課程設計的創新力與實踐力，也體現市府推動平價教保與探索式學習的政策成果。市府將持續拓展普及、多元且優質的育兒資源，打造友善育兒城市，讓每一位孩子都能在關懷與啟發中快樂學習、健康成長。