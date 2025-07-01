青春專案開跑！黃偉哲率160人稽查KTV　強勢守護青少年安全

▲市長黃偉哲1日晚間親率市府團隊，前往永華路賓士KTV實施聯合稽查，展現青春專案決心。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

暑假首日，台南市啟動2025年「青春專案」，市長黃偉哲1日晚間親自率隊前往市區賓士KTV展開夜間臨檢，結合12局處、超過160人兵分多路聯合稽查，針對青少年易聚集或潛藏風險的營業場所全面掃蕩，展現市府守護青少年身心健康的決心。

黃偉哲市長表示，市府重視每一位孩子的假期安全，暑假是青少年放鬆的時段，也是偏差行為的高風險期。市府啟動青春專案不僅是稽查，更是預防。他強調，電子菸、毒品、賭博或色情等行為若有涉及青少年，市府絕不寬貸，也會嚴查幕後指使者，防堵任何形式的不法誘導。

黃偉哲指出，除了取締，也要提供正向選擇。他要求各局處持續推出有益身心的暑期活動，包括體育、藝文、營隊、公益、研習等六大類，讓青少年既有地方去、也有事可做，充實而不流連街頭。

本次勤務以台南市警二分局為指揮據點，由黃市長親自主持勤前教育，並帶隊前往府前路賓士KTV實施第三方警政稽查，檢查逃生設施、未成年進入情形及電子菸違規販售等。全市16個分局同步展開清查，鎖定網咖、八大場所、老舊遊藝場等重點熱區，預防深夜遊蕩、聚眾鬥毆、涉入犯罪鏈條等問題。

警察局長林國清說明，近年不法集團刻意吸收青少年成為車手、販毒者甚至「色情侍應」，青春專案即是針對此現象進行前端壓制與預防，特別將詐欺、販毒、幫派性暴力列為查緝主軸。

衛生局與消防局同步稽查場館是否非法販售電子菸、逃生通道是否通暢；工務局針對建築物結構安全亦同步執行，確保所有青少年可能進入的空間皆符合公共安全規範。

台南市府強調，青春專案將持續至暑期結束，透過警政、教育、社政、衛政等橫向聯繫，落實稽查與輔導雙軌併進，讓台南青少年能在陽光下健康成長，不被陰影吞噬。