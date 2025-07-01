　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

青春專案開跑！黃偉哲率160人稽查KTV　強勢守護青少年安全

▲市長黃偉哲1日晚間親率市府團隊，前往永華路賓士KTV實施聯合稽查，展現青春專案決心。（記者林東良翻攝，下同）

▲市長黃偉哲1日晚間親率市府團隊，前往永華路賓士KTV實施聯合稽查，展現青春專案決心。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

暑假首日，台南市啟動2025年「青春專案」，市長黃偉哲1日晚間親自率隊前往市區賓士KTV展開夜間臨檢，結合12局處、超過160人兵分多路聯合稽查，針對青少年易聚集或潛藏風險的營業場所全面掃蕩，展現市府守護青少年身心健康的決心。

▲市長黃偉哲1日晚間親率市府團隊，前往永華路賓士KTV實施聯合稽查，展現青春專案決心。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，市府重視每一位孩子的假期安全，暑假是青少年放鬆的時段，也是偏差行為的高風險期。市府啟動青春專案不僅是稽查，更是預防。他強調，電子菸、毒品、賭博或色情等行為若有涉及青少年，市府絕不寬貸，也會嚴查幕後指使者，防堵任何形式的不法誘導。

▲市長黃偉哲1日晚間親率市府團隊，前往永華路賓士KTV實施聯合稽查，展現青春專案決心。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲指出，除了取締，也要提供正向選擇。他要求各局處持續推出有益身心的暑期活動，包括體育、藝文、營隊、公益、研習等六大類，讓青少年既有地方去、也有事可做，充實而不流連街頭。

本次勤務以台南市警二分局為指揮據點，由黃市長親自主持勤前教育，並帶隊前往府前路賓士KTV實施第三方警政稽查，檢查逃生設施、未成年進入情形及電子菸違規販售等。全市16個分局同步展開清查，鎖定網咖、八大場所、老舊遊藝場等重點熱區，預防深夜遊蕩、聚眾鬥毆、涉入犯罪鏈條等問題。

▲市長黃偉哲1日晚間親率市府團隊，前往永華路賓士KTV實施聯合稽查，展現青春專案決心。（記者林東良翻攝，下同）

警察局長林國清說明，近年不法集團刻意吸收青少年成為車手、販毒者甚至「色情侍應」，青春專案即是針對此現象進行前端壓制與預防，特別將詐欺、販毒、幫派性暴力列為查緝主軸。

▲市長黃偉哲1日晚間親率市府團隊，前往永華路賓士KTV實施聯合稽查，展現青春專案決心。（記者林東良翻攝，下同）

衛生局與消防局同步稽查場館是否非法販售電子菸、逃生通道是否通暢；工務局針對建築物結構安全亦同步執行，確保所有青少年可能進入的空間皆符合公共安全規範。

▲市長黃偉哲1日晚間親率市府團隊，前往永華路賓士KTV實施聯合稽查，展現青春專案決心。（記者林東良翻攝，下同）

台南市府強調，青春專案將持續至暑期結束，透過警政、教育、社政、衛政等橫向聯繫，落實稽查與輔導雙軌併進，讓台南青少年能在陽光下健康成長，不被陰影吞噬。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
562 3 1620 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
孫安佐突發「5點重大公告」宣布停工！
23歲男無照開救護車撞死騎士　新北衛生局：未登記為救護車駕駛
賴清德下令交涉：航班登機後如商務艙有空位　要讓軍人自動升等

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

青春專案開跑！黃偉哲率160人稽查KTV　強勢守護青少年安全

中原大學首屆「行政創新AI 應用競賽」　「讓我下班」奪冠

2025神戶馬拉松報名起跑　桃園跑者獨享好禮

2025桃園創意花鼓邀請賽　7/5中壢天德宮登場

加薪留人才！基隆托育員7月起比照雙北薪　最高月增9000元

白沙屯媽祖200年來首赴南投遶境　許淑華赴苗栗拱天宮參拜答謝神恩

新北市民福利！十三行博物館3大特色展區　暑假免費開放

新北53位公務員獲表揚　侯友宜：你們是城市進步關鍵

新北老礦工福利！秋節慰問金7／1開放申請　原住民55歲可領

總獎金35萬！「桃青提案所」徵件　號召青年描繪城市未來樣貌

【猴子都不愛】猴子得到沾滿榴槤味的枇杷！下秒爆氣怒丟XD

【妻輕生亡】 #彭振聲 開庭前崩潰痛哭！ 急向法院請假趕回高雄

「遠雄泱玥」以自然忘記時間的奢居哲學！47坪樣品屋打造無界生活新美學

【高空急墜！】上海飛日本航班萬米高空急墜！　機上乘客嚇寫「遺言」

開庭前接「至親噩耗」！彭振聲情緒崩潰：檢察官要我的命

【心都碎了】赴派出所作筆錄 彭振聲兒子：已經一滴淚都掉不出來

【滑走撞牆】彰化無人轎車滑進地下室衝百米撞牆　車主追到崩潰喊：完蛋了！

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

【悲痛發言】嘆司法正義竟要靠人命換！陳佩琪突喊「該跳的是我」

【紅著眼眶】彭振聲搭高鐵急返高雄！ 一心盼見愛妻

青春專案開跑！黃偉哲率160人稽查KTV　強勢守護青少年安全

中原大學首屆「行政創新AI 應用競賽」　「讓我下班」奪冠

2025神戶馬拉松報名起跑　桃園跑者獨享好禮

2025桃園創意花鼓邀請賽　7/5中壢天德宮登場

加薪留人才！基隆托育員7月起比照雙北薪　最高月增9000元

白沙屯媽祖200年來首赴南投遶境　許淑華赴苗栗拱天宮參拜答謝神恩

新北市民福利！十三行博物館3大特色展區　暑假免費開放

新北53位公務員獲表揚　侯友宜：你們是城市進步關鍵

新北老礦工福利！秋節慰問金7／1開放申請　原住民55歲可領

總獎金35萬！「桃青提案所」徵件　號召青年描繪城市未來樣貌

旅日族注意！日本搭機新規定　7／8起行動電源「禁放」頭頂置物櫃

川普暗示要「遣返馬斯克回南非老家」　想讓DOGE反咬特斯拉

《F1電影》布萊德彼特回憶早年尷尬往事　曾因一行為差點被趕出片場

女同事偷吃人夫「午休奔摩鐵」！曖昧傳訊：為你而濕

福斯推出「全新油電四輪傳動系統」！廂型車＆露營車率先搭載

國際火線／怪奇物語！　川普搞的是哪門子孤立主義？

【震撼】台東關山驚見巨大龍捲風！直衝天上盤旋10mins

地方熱門新聞

青春專案開跑！黃偉哲率160人稽查KTV強勢守護青少年安全

2025神戶馬拉松報名起跑　桃園跑者獨享好禮

2025桃園創意花鼓邀請賽　7/5中壢天德宮登場

許淑華赴苗栗拱天宮參拜白沙屯媽祖答謝駐駕南投神恩

中原大學首屆AI創新競賽　「讓我下班」奪冠

基隆托育員7月起比照雙北薪　最高月增9000元

新北市民福利！十三行博物館3大特色展區

桃園八德區忠勇街排水改善工程　7/18完工

10元便當嬤公祭　許效舜到場致意

總獎金35萬　「桃青提案所」徵件開跑

三重行政園區計畫打造2公頃城市綠洲

國道3號砂石車追撞自小客車！駕駛、乘客手部擦傷送醫

捷運土城樹林線新北接手推動！

學童上學驚險瞬間台南新南國小前導護揮旗竟遭機車強闖

更多熱門

相關新聞

青春專案啟動！花蓮六大行動護青少年

青春專案啟動！花蓮六大行動護青少年

暑期保護青少年「青春專案」於今（1日）正式展開，本專案由花蓮縣政府跨局處聯合執行，並由警察局擔任秘書單位。專案執行期間自7月1日起至8月31日止，以「掃蕩毒品」、「查緝黑幫」、「打擊詐欺」、「保護兒少」、「淨化環境」、「加強宣導」為六大主軸，透過多元化犯罪預防宣導方式，預防青少年偏差行為及被害事件，全面保護青少年安全。

台南夜市全新吉祥物「夜奇鴨」萌樣出道黃偉哲盼掀觀光熱潮

台南夜市全新吉祥物「夜奇鴨」萌樣出道黃偉哲盼掀觀光熱潮

屏警「青春專案」啟動　查獲4通緝犯

屏警「青春專案」啟動　查獲4通緝犯

百日咳疫情創10年新高！北部爆家庭校園群聚

百日咳疫情創10年新高！北部爆家庭校園群聚

青春專案臨檢！整排短裙美女露腿受檢

青春專案臨檢！整排短裙美女露腿受檢

關鍵字：

青春專案黃偉哲青少年安全

讀者迴響

熱門新聞

S媽發文喊「救救我」吐失眠心聲

女車上熟睡「護墊消失」　台南男性侵突硬不起來

彭振聲睡前「碎念幾句」　最後早餐成永別

賴清德下令交涉：航班登機後如商務艙有空位　要讓軍人自動升等

即／日本氣象廳等級4警戒　對長野縣908人發避難命令

《清潭洞醜聞》女星離世享年43歲

賴清德說明補助台電原因！　不補助台電1000億就會漲價

獨／髮妻墜樓亡成永別　彭振聲後悔來台北

孫安佐突發「重大公告」宣布停工

公鹿簽下溜馬禁區主將　裁掉里拉德

即／仙塔律師發345字聲明　對擔憂粉絲道歉

韓《步步驚心》男星宣布結婚

3車街頭狂飆撞12車　惡煞下車還揮球棒

清純E級偶像棄舞台！片商讚：可愛到爆表

休假騎車探望老母　水電男遭「無照救護車」撞擊慘死

更多

最夯影音

更多

【猴子都不愛】猴子得到沾滿榴槤味的枇杷！下秒爆氣怒丟XD

【妻輕生亡】 #彭振聲 開庭前崩潰痛哭！ 急向法院請假趕回高雄

「遠雄泱玥」以自然忘記時間的奢居哲學！47坪樣品屋打造無界生活新美學

【高空急墜！】上海飛日本航班萬米高空急墜！　機上乘客嚇寫「遺言」

開庭前接「至親噩耗」！彭振聲情緒崩潰：檢察官要我的命

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面