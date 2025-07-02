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台灣鯛首批銷新加坡今封櫃　黃偉哲：拓展市場、漁民有感

▲台南市長黃偉哲2日前往將軍智慧水產加工中心，見證台灣鯛首批外銷新加坡封櫃啟運（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲2日前往將軍智慧水產加工中心，見證台灣鯛首批外銷新加坡封櫃啟運（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

美國近期調升部分產品進口關稅，對以外銷為主的農漁產業帶來挑戰，身為全台最大台灣鯛產地的台南市，2日在將軍漁港正式封櫃首批外銷新加坡的台灣鯛，象徵漁產成功開拓新南向市場，台南市長黃偉哲親自出席見證，盼為漁民創造穩定收益，展現市府因應國際變局、強化產業韌性的行動力。

▲台南市長黃偉哲2日前往將軍智慧水產加工中心，見證台灣鯛首批外銷新加坡封櫃啟運（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲指出，台灣鯛外銷過往以美加與中東為主，近來美方關稅政策未明，市府超前部署布局多元市場，成功敲開新加坡通路。他透露，台灣鯛今年於新加坡食品展廣受評價很好，展期間甚至有買家天天回購，其中蒲燒魚腹、魚排、魚片、整尾條凍與炸魚塊等品項，都將進軍新加坡超市與餐廳。此次出口的5公噸訂單，不僅是實績突破，更是信心加乘，象徵台灣鯛「游」向更寬廣的世界舞台。

▲台南市長黃偉哲2日前往將軍智慧水產加工中心，見證台灣鯛首批外銷新加坡封櫃啟運（記者林東良翻攝，下同）

農業局長李芳林說明，台南市台灣鯛年產量約2.5萬公噸，占全台總產近45%，主要分布在學甲、麻豆、下營、六甲、官田等區。此次能與新加坡龍潤食品公司簽下5公噸訂單、金額約新台幣60萬元，正是源於市府於端午節前夕赴星參與「台灣館」展售行銷的成果，持續開拓美國以外的外銷新據點。

農業局補充，此批外銷鯛魚從「將軍智慧水產加工及物流運籌中心」出貨，該中心設立於將軍漁港，為南部水產品冷鏈與加工樞紐，目前第一階段工程已完成驗收，第二階段預計8月完工、10月底前啟用。未來年處理量可達千公噸，涵蓋台灣鯛、文蛤、牡蠣、白蝦與虱目魚等產品，全區符合HACCP與GHP規範，更導入創新冷鏈技術，建構完整產銷鏈。

▲台南市長黃偉哲2日前往將軍智慧水產加工中心，見證台灣鯛首批外銷新加坡封櫃啟運（記者林東良翻攝，下同）

2日封櫃記者會現場貴賓雲集，立委陳亭妃、市議員蔡秋蘭、謝舒凡、方一峰皆到場支援，立委林俊憲、賴惠員服務處也派員與會，展現中央地方一條心，攜手推動台南水產走向國際。

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