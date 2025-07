觀光勝地陷火海！克里特島野火延燒6公里　希臘急撤1500人

記者張方瑀/綜合報導

希臘克里特島(Crete)東部自2日午後爆發野火後,火勢迅速蔓延,截至目前仍未受控,當局緊急撤離周邊觀光區與居民區,至少已有1500人撤離。當地消防單位指出,火場位於地勢陡峭的森林區,燃料充足、天候乾燥,加上強風助長,導致撲滅難度極高,目前火線已延伸超過6公里。

根據BBC報導,這場野火是從伊耶拉彼得拉市(Ierapetra)附近山林一路延燒至費爾瑪(Ferma)與阿基亞佛提亞(Agia Fotia)等地,沿途燒毀房屋、民宿及基礎設施。部分地區電力中斷,濃煙瀰漫當地,能見度幾乎歸零,煙霧甚至飄散至10公里外的馬克里亞洛斯海灘(Makry Gialos),一度引發現場遊客恐慌。

▲希臘克里特島野火。(圖/路透)



當地警方為安全起見封鎖通往火場的主幹道,並呼籲民眾避免外出。目前阿基亞佛提亞(Agia Fotia)社區內已有多棟房屋被燒毀,已有4名長者因吸入濃煙送醫急救。希臘衛生當局也宣布,克里特島全數醫院進入警戒狀態,嚴防後續災情擴大。

火場周邊社區包含阿克莉亞(Achlia)、費爾瑪(Ferma)、加利尼(Galini)、庫楚納里(Koutsounari)等地皆收到112緊急警報通知,要求居民與旅客儘速撤離,部分居民因道路受阻,須改搭船從海路撤離。伊耶拉彼得拉市區的室內體育館也被徵用作為臨時安置中心,目前已有約200人入住。

Just in.



An out-of-control wildfire nears hotels, rental rooms, and homes in Ferma, Ierapetra, on the Greek island of Crete.



A massive evacuation is underway as authorities have ordered the area cleared for safety.pic.twitter.com/wbxQtAKqF3