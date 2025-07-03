觀光勝地陷火海！克里特島野火延燒6公里　希臘急撤1500人

記者張方瑀／綜合報導

希臘克里特島（Crete）東部自2日午後爆發野火後，火勢迅速蔓延，截至目前仍未受控，當局緊急撤離周邊觀光區與居民區，至少已有1500人撤離。當地消防單位指出，火場位於地勢陡峭的森林區，燃料充足、天候乾燥，加上強風助長，導致撲滅難度極高，目前火線已延伸超過6公里。

根據BBC報導，這場野火是從伊耶拉彼得拉市（Ierapetra）附近山林一路延燒至費爾瑪（Ferma）與阿基亞佛提亞（Agia Fotia）等地，沿途燒毀房屋、民宿及基礎設施。部分地區電力中斷，濃煙瀰漫當地，能見度幾乎歸零，煙霧甚至飄散至10公里外的馬克里亞洛斯海灘（Makry Gialos），一度引發現場遊客恐慌。

▲希臘克里特島野火。（圖／路透）



當地警方為安全起見封鎖通往火場的主幹道，並呼籲民眾避免外出。目前阿基亞佛提亞（Agia Fotia）社區內已有多棟房屋被燒毀，已有4名長者因吸入濃煙送醫急救。希臘衛生當局也宣布，克里特島全數醫院進入警戒狀態，嚴防後續災情擴大。

火場周邊社區包含阿克莉亞（Achlia）、費爾瑪（Ferma）、加利尼（Galini）、庫楚納里（Koutsounari）等地皆收到112緊急警報通知，要求居民與旅客儘速撤離，部分居民因道路受阻，須改搭船從海路撤離。伊耶拉彼得拉市區的室內體育館也被徵用作為臨時安置中心，目前已有約200人入住。

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An out-of-control wildfire nears hotels, rental rooms, and homes in Ferma, Ierapetra, on the Greek island of Crete.



A massive evacuation is underway as authorities have ordered the area cleared for safety.pic.twitter.com/wbxQtAKqF3 — Massimo (@Rainmaker1973) July 3, 2025

官方統計，目前現場已部署155名消防員、38輛消防車與8支特種步行滅火小隊，同時出動直升機灑水，日落後改由地面人力接力撲救。

消防單位指出，這起火災起於阿基亞佛提亞與斯基諾卡普薩拉村（Skinokapsala）之間的山區，地勢陡峭、乾燥且遍布易燃植物，加上強風肆虐，使得火勢極難控制。

目前初估約有1500人因野火撤離，其中部分為觀光客，希臘當局強調將持續監控災情，優先確保人命安全。

除了克里特島外，希臘基西拉島（Kythira）與北部的哈爾基季基半島（Chalkidiki）也爆發野火，救援人員正同步馳援。

歐洲正值熱浪侵襲，希臘與土耳其皆傳出大規模野火，鄰近的土耳其伊茲密爾省（Izmir）日前也有超過5萬人緊急撤離。