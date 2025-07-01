土耳其西部野火狂燒！機場一度全面停飛　5萬人急撤離

▲ 土耳其伊茲米爾省爆發野火。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

土耳其西部愛琴海沿岸6月29日爆發野火，延燒進入第3天，逾5萬人被迫撤離，伊茲米爾（Izmir）機場航班一度全數停飛。歐洲多地也被極端高溫籠罩，法國、西班牙、義大利等國皆發布高溫警報，氣候異常狀況提前在6月出現，科學家直指與人為引起的氣候變遷有關。

綜合《路透》等外媒，土耳其官方應急管理局（AFAD）表示，截至目前已有5個地區逾5萬人撤離，光是伊茲米爾省就有超過4.2萬人。火勢在強風助長下迅速擴大，尤其是曼德列斯（Menderes）及塞費里希薩爾（Seferihisar）地區樹林火場最為嚴重，出動飛機、直升機、水車與人力滅火。

伊茲米爾的阿德南曼德列斯機場（Adnan Menderes Airport）因靠近火場，6月29日下午一度關閉跑道，所有航班停飛，來自倫敦、布魯塞爾、伊斯坦堡及哥本哈根等國內外航班取消或轉降，直到晚間近10時才逐步恢復。

▲▼ 火勢尚未取得控制。（圖／路透）

除伊茲米爾以外，土耳其其他地區也傳出多起野火，6月24至25日的2天內，全國至少發生8起重大火警，多數與農業活動、廢棄物處理不當等人為因素相關。其中最嚴重的火警發生於25日中午，阿利亞加地區（Aliağa）森林因風勢強烈，火勢蔓延至民宅周邊，當局緊急疏散455戶居民。

歐洲多國也正遭遇罕見的6月熱浪，法國、義大利、西班牙、德國與葡萄牙發布高溫警報，法國84個行政區進入橘色警戒。專家指出，西歐部分地區目前氣溫較往年高出5至10度，極端高溫與熱浪本該出現在7至8月，如今卻提早在6月報到。