土耳其近海發生5.8強震69傷！14人恐慌跳樓逃生　14歲女恐症狀亡

▲地震示意圖。(圖/免費圖庫pxhere)



記者鄒鎮宇/綜合報導

土耳其馬爾馬里斯近海於台灣時間清晨7時17分,發生規模5.8地震,震波影響到希臘羅德島。官方統計,地震導致一名14歲少女不幸喪生,另有69人受傷。

根據土耳其《CNN》報導,內政部長阿里.耶利卡亞(Ali Yerlikaya)透過社群媒體發布聲明指出,「馬爾馬里斯(Marmaris)地區發生規模5.8地震,震感波及周邊省份。災害與應急管理局(AFAD)以及相關緊急救援團隊已在地方省長的指揮下展開現場檢查。目前初步調查顯示,市區建築物並未受到損害。」

然而,費特希耶(Fethiye)鎮,一名14歲少女阿芙拉努爾.居恩呂(Afranur Günlü)因驚恐症狀被送往醫院,但醫療團隊最終無法挽回她的生命。

另外,共有69名受害者在地震中受傷,其中14人因驚慌跳下高處,包括陽台等地方,造成骨折或其他傷勢。當地醫療機構表示,已有8人完成治療後出院,其餘46人仍在急診部門接受照護。

對於此次地震的影響,希臘地震規劃與防護組織(OASP)主席兼地質學教授埃夫西米奧斯.萊卡斯(Efthymios Lekkas)接受ERTNews訪問時表示,地震發生在羅德島與土耳其之間的海域,深度約60公里,屬於深層地震。

他分析,「雖然震感範圍廣泛,波及多德卡尼斯群島及土耳其部分地區,但不太可能造成地表重大損害。這次地震不會引發海嘯,後續餘震活動也預期有限。由於震源深度,這次事件可能已是主震。」

萊卡斯進一步指出,儘管地震強度讓居民感到恐慌,特別是羅德島及鄰近地區,但目前未見更嚴重的後續災害跡象。

