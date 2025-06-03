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土耳其近海發生5.8強震69傷！14人恐慌跳樓逃生　14歲女恐症狀亡

▲▼地震,手機。（圖／免費圖庫pxhere）

▲地震示意圖。（圖／免費圖庫pxhere）

記者鄒鎮宇／綜合報導

土耳其馬爾馬里斯近海於台灣時間清晨7時17分，發生規模5.8地震，震波影響到希臘羅德島。官方統計，地震導致一名14歲少女不幸喪生，另有69人受傷。

根據土耳其《CNN》報導，內政部長阿里．耶利卡亞（Ali Yerlikaya）透過社群媒體發布聲明指出，「馬爾馬里斯（Marmaris）地區發生規模5.8地震，震感波及周邊省份。災害與應急管理局（AFAD）以及相關緊急救援團隊已在地方省長的指揮下展開現場檢查。目前初步調查顯示，市區建築物並未受到損害。」

然而，費特希耶（Fethiye）鎮，一名14歲少女阿芙拉努爾．居恩呂（Afranur Günlü）因驚恐症狀被送往醫院，但醫療團隊最終無法挽回她的生命。

另外，共有69名受害者在地震中受傷，其中14人因驚慌跳下高處，包括陽台等地方，造成骨折或其他傷勢。當地醫療機構表示，已有8人完成治療後出院，其餘46人仍在急診部門接受照護。

對於此次地震的影響，希臘地震規劃與防護組織（OASP）主席兼地質學教授埃夫西米奧斯．萊卡斯（Efthymios Lekkas）接受ERTNews訪問時表示，地震發生在羅德島與土耳其之間的海域，深度約60公里，屬於深層地震。

他分析，「雖然震感範圍廣泛，波及多德卡尼斯群島及土耳其部分地區，但不太可能造成地表重大損害。這次地震不會引發海嘯，後續餘震活動也預期有限。由於震源深度，這次事件可能已是主震。」

萊卡斯進一步指出，儘管地震強度讓居民感到恐慌，特別是羅德島及鄰近地區，但目前未見更嚴重的後續災害跡象。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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