惡夢航班！出發32小時「又飛回原機場」　137名乘客超崩潰

▲德國神鷹航空5月經歷一場災難性的航班。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

德國神鷹航空（Condor）一架客機從瑞士蘇黎世出發，預計前往希臘克里特島，卻因為當地天氣惡劣，多次嘗試降落無果，只好被迫返航，137名乘客也在出發32小時後，又回到一開始啟程的機場。

One Mile At A Time報導，今年5月24日，神鷹航空「DE1234航班」展開這趟1198英里的例行旅程，儘管出發時間延誤30分鐘，但接下來一切順利，飛行大約2小時後，準備降落。

不幸的是，客機降落遭到強風阻撓，在空中盤旋很長一段時間後，機師決定轉向雅典加油，並於當地時間上午11時24分降落，此時距離最初出發時間已經過去3小時。

又過了2個半小時，機師第2度嘗試降落克里特島，未料天氣狀況依然惡劣，再次被迫盤旋。隨後，機師決定轉降附近的「科斯島」（Kos）加油，歷經1.5小時飛行後，於下午3時28分抵達。

▲乘客們歷經32小時旅途，卻仍回到原本的機場。（示意圖／CFP）



接下來，機師又返回克里特島，卻依然無法降落，隨著燃油再度減少，機師轉往希臘第2大城塞薩洛尼基（Thessaloniki），以利安排乘客與機組人員過夜，飛行約1小時後，於當地時間18時4分降落。此時距離航班從蘇黎世出發，已經過去11小時。

隔日上午9時，機師最後一次嘗試降落克里特島，卻因為風勢太大，陷入與前一天完全相同的困境。客機再次被迫改降雅典時，機師終於放棄，並在出發32小時之後，又回到蘇黎世。

紐約郵報等外媒報導，乘客們在飛機上僅被提供飲水，許多人在靠近克里特島「卡贊察基斯機場」（Heraklion Airport）時，還因為強風導致的顛簸而嘔吐，在塞薩洛尼基過夜，甚至被迫自行支付旅宿費用，不過根據歐洲航空法規，他們有權申請補償。

神鷹航空公司發言人說明事件時回應，「由於極端天氣條件與強風，在卡贊察基斯機場起飛與降落，只可能在有限範圍內進行。」